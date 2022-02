Kuleba: Evakuisano hemijsko postrojenje na Krimu, možda spremaju lažni napad

​Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba objavio je da je evakuisano hemijsko postrojenje na Krimu, ukrajinskom poluostrvu kojeg je Rusija aneksirala.

"Zabrinjavajući izvještaji iz Krima. Kompletna noćna smjena hemijskog pogona Titan u Armjansku je evakuisana. Ovo bi mogla biti priprema za još jednu rusku isceniranu provokaciju. Izgleda da Moskva nema granica u pokušajima da lažira izgovor za dalju agresiju", napisao je Kuleba na Twitteru, prenosi Index.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.