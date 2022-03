Novi gaf Bajdena, Ukrajince nazvao Irancima

VAŠINGTON - Džo Bajden, predsjednik Amerike, tokom tradicionalnog govora u Kongresu o stanju nacije napravio je gaf, pošto je pomiješao Ukrajince s Irancima dok je govorio o tekućim previranjima u Evropi i napadu Rusije na susjednu Ukrajinu.

"Putin može opkoliti Kijev tenkovima, ali nikada neće osvojiti srca i duše iranskog naroda", rekao je Bajden u pripremljenom govoru, a prenosi Foks njuz.

President Biden accidentally says "Iranian people" instead of "Ukrainian people." pic.twitter.com/as4zFouYbI

Njegova izjava je odmah naišla na oštre reakcije političke opozicije, novinara i političkih komentatora, koji su na društvenim mrežama počeli da ismevaju njegovu grešku.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio i snimak na kojem se vidi kako potpredsjednica SAD Kamala Haris u trenutku Bajdenovog gafa, stojeći iza njega, tiho izgovara "ukrajinski".

BradPorcellato: WATCH: Kamala corrects Biden under her breath when Biden refers to “Ukrainians” as “Iranians.” pic.twitter.com/rD5DKNNsaG