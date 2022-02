Pogledajte borbu aviona s olujom na londonskom Hitrou

Slijetanje je jedan od najvećih izazova tokom svakog leta, a ako se tome doda jaka oluja, zadatak za pilote postaje još komplikovaniji. Specijalizovani YouTube kanal pratio je kako slijeću avioni na londonski aerodrom Hitrou tokom oluje "Junis" koja je zahvatila britansko ostrvo. Među avionima koji su se borili s jakim vjetrom bio je i avion "Er Srbije", a pilot je uspio da sleti na pistu u prvom pokušaju.

U oluji "Junis" je poginulo najmanje 13 osoba u Britaniji, Irskoj, Holandiji i Belgiji, a britanski meteorološki zavod je saopštio da nevrijeme donosi vjetar ekstremne brzine, koji predstavlja opasnost po život.

(RTS)

to @airserbia for making the landing on the first attempt in todays storm! pic.twitter.com/tp0mSEMTgL