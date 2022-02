Rusija: Ne planiramo napad na Ukrajinu; Bajden: Rizik od napada vrlo visok

MOSKVA, KIJEV, VAŠINGTON - Rusko ministarstvo spoljnjih poslova još jednom je poručilo da Rusija ne planira napad na Ukrajinu.

Istovremeno, američki prdsjednik tvrdi da je ruski napad na Ukrajinu "moguć u narednih nekoliko dana" te da "sve ukazuje na to".

"Rizik od napada je vrlo visok jer nisu povukli svoje snage. Baš naprotiv, nagomilali su još vojske. Uz to, imamo razlog vjerovati da su uključeni u operaciju lažnog napada koja bi im dala izgovor da napadnu. Sve ukazuje na to da su spremni za napad na Ukrajinu", rekao je Bajden, prenosi Index.

Na novinarsko pitanje je li diplomatsko rješenje još moguće Bajden je odgovorio: "Da, moguće je. Zato šaljem Blinkena (šefa američke diplomacije, op.a.) u Njujork kako bi se obratio Savjetu bezbjednosti UN-a."

Na pitanje planira li razgovarati s Putinom Bajden je odgovorio odrično.

