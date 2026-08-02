Seuta pod opsadom, a među migrantima navodno i špijuni

SEUTA - Španske bezbjednosne službe tvrde da su među desetinama hiljada migranata koji su posljednjih dana ušli u špansku enklavu Seutu identifikovani i pripadnici marokanskih obavještajnih službi, prenosi list "El Español".

Prema navodima medija, pripadnici Civilne garde otkrili su ih uz pomoć sistema za nadzor postavljenog duž granice, a izvori iz španskih službi bezbjednosti tvrde da ovo nije prvi put da se tokom velikih migrantskih talasa pojavljuju osobe povezane s marokanskim obavještajnim strukturama.

Ove tvrdnje zasad nisu javno potvrdile vlasti Maroka.

Sumnja na prikupljanje podataka o španskim snagama

Prema izvorima na koje se poziva El Español, cilj navodnih obavještajaca bio je da prate masovni ulazak migranata, prikupljaju informacije o rasporedu i djelovanju španskih bezbjednosnih snaga, kao i da analiziraju odgovor vlasti na migrantsku krizu.

Dio španskih obavještajnih izvora smatra da bi ovakva operacija mogla predstavljati element hibridnog djelovanja u kontekstu pogoršanih odnosa Madrida i Rabata, koji su posljednjih dana dodatno opterećeni migrantskom krizom i diplomatskim nesuglasicama.

Međutim, ove procjene za sada nisu zvanično potvrđene od španske vlade.

Seuta i dalje pod pojačanim mjerama bezbjednosti

Tokom posljednjih dana u Seutu je ušlo više desetina hiljada migranata, što je izazvalo jednu od najvećih migrantskih kriza u novijoj istoriji ove španske enklave na sjeveru Afrike.

Španija je zbog toga rasporedila dodatne policijske i vojne snage kako bi stabilizovala situaciju, dok vlasti nastavljaju vraćanje velikog broja migranata u Maroko i pojačan nadzor granice, navodi "militarnyi".