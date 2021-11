​Katarom se vijori zastava Srbije

Orlovi su obradovali srpski narod plasmanom na Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a sada je podignuta zastava Srbije u Kataru, u znak proslave odlaska na Mundijal.

Vrijedi pomenuti da su se pored Srbije, zavijorile i zastave Hrvatske, Španije, Engleske, Švajcarske, Holandije i Argentine.

Podsjetimo, Srbija je pobjedom nad Portugalijom u Lisabonu uspjela da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo. Nema sumnje da su Dragan Stojković Piksi i njegovi izabranici uradili veliku stvar.

The flags of Croatia, Spain, Serbia, England, Switzerland, the Netherlands and Argentina have been raised at the Doha Corniche to celebrate their qualification for #Qatar2022! pic.twitter.com/VssKaiGcUh