Mediji: Brazilski čarobnjak stigao u Beograd

Slavni brazilski fudbaler Ronaldinjo sleteo je u Beograd. Kako prenose beogradski mediji, razlog dolaska fudbalskog čarobnjaka u Srbiju još uvijek nije poznat.

Inače, Ronaldinju ovo nije prvi put da je u Beogradu, piše "Kurir". Čarobnjak u kopačkama je karijeru počeo u Gremiju, odakle je 2001. prešao u Pari Sen Žermen, da bi se dvije godine kasnije preselio se na "Nou Kamp". Pet sezona provedenih u Barseloni su mu bile najbolje u karijeri.

Kasnije je nosio dresove Milana, Flamenga, Atletiko Mineira, meksičkog Keretara i na kraju Fluminensea, za koji je posljednji meč odigrao 2015. godine.

Za reprezentaciju Brazila odigrao je 97 mečeva i postigao 33 gola. Zvanično najbolji fudbaler svijeta bio je dva puta 2004. i 2005. Sa Brazilom je bio šampion svjeta 2002. godine, dok je Ligu šampiona osvojio je 2005. sa Barselonom.

The Great Ronaldinho just arrived in Belgrade! pic.twitter.com/uftaEcQWbn