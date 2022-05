BiH osvojila prvo zlato na SP u raftingu

Master tim Bosne i Hercegovine u sprintu osvojio je danas prvu zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u raftingu a posadu koja je stigla do najsjajnijeg odličja činili su: Igor Kuzmanović, Dragan Bjelić, Nebojša Tadić i Andrej Zamolo (rezerva je bio Goran Pašić).

Oni su prošli prvi kroz cilj u vremenu 73,14 sekundi i nadmašili reprezentaciju Brazila koja je zaostala samo 0,78 sekundi. Treća je bila Češka koja je ostvarila vrijeme 74,23 sekunde.

"Ovo se rijetko događa. Već smo prošli dosta Svjetskih prvenstava i na njima dokazali kvalitet, ali nikad nismo došli do medalje. Baš je bio red da se i to desi i to na našoj stazi. Trebalo nam je ovo u prvoj disciplini da se rasteretimo i da u nastavak takmičenja uđemo dosta smireniji. Staza je lutrija i za čas možeš da izgubiš mnogo vremena, znali smo da smo najbolji u sprintu, ali sve zavisi od toga kako ćeš odvesti trku. Sve zavisi od tih 10 metara Bijelog buka, voda napravi čudo i za čas te odnese na obalu. Davno je bio red da osvojimo medalju i eto konačno se to ostvarilo. Sada su nam porasli apetiti, imamo i velike šanse u Head-to-Head-u, gdje smo možda i još veći favoriti. U slalomu vidjećemo šta će biti i onda spust na Tari gdje smo ponovo favoriti. Zanimljivo je da je naša posada iz banjalučkog naselja, 'Borika'. Divno smo se uklopili, sve i jedan zaveslaj je legao kako treba, nije bilo promašaj od starta do cilja i zasluženo smo osvojili prvo mjesto", rekao je Kuzmanović.

U open kategoriji u sprintu trijumfovala je muška posada Brazila, u U-23 Češka a u U-17 Hrvatska. U sprintu raftingašica slavili su Češka (master), SAD (open i U-17), te Kanada (U-23).