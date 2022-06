Plivačica se onesvijestila i potonula, herojski potez trenera

Američka plivačica Anita Alvarez onesvijestila se tokom nastupa i potonula je na dno bazena, ali je njen trener Andrea Fuentes reagovala ekspreno.

Naime, tokom takmičenja u sinhronom plivanju Andrea je izgubila svijest i počela da tone. U tom momentu je Andrea odreagovala, izvukla je. Ljekari su bili tu, preuzeli su je u besvjesnom stanju, ali je srećom brzo došla do vazduha.

Your holy moly moment of the day: Anita Alvarez’s coach had to jump in and save her after she fainted. Via @AP: “It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it. I was scared because I saw she wasn't breathing, but now she is doing very well." pic.twitter.com/fqCofMXpZG