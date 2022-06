U Trebinju defileom proslavljen Svjetski dan bicikla

TREBINJE - Povodom Svjetskog dana bicikla, Gradska uprava u Trebinju organizovala je sportsko-rekreativnu manifestaciju "Defile bicikla" za sve ljubitelje biciklizma od osam do 88 godina.

Start defilea bio je kod Dučićevog spomenika, odakle su biciklisti nastavili prema Palati pravde, vozeći se dalje južnom obilaznicom preko Mosta branilaca Trebinja do kružnog toka, a zatim nastavili Hercegovačkom ulicom i Dušanovom ulicom do Kamenog mosta, odakle su išli Ulicom Desanke Maksimović i pored bašte "Platani" došli ponovo do Dučićevog spomenika.

Učesnike je pozdravila načelnica Odjeljenja za kulturu, obrazovanje i sport grada Trebinja Slađana Skočajić, koja je istakla da je ekološki učinak onoga što rade biciklisti nešto što zaslužuje pažnju gradske uprave.

"Danas smo željeli da podsjetimo naše građane da je bicikliranje zdravo, da biciklizam treba da bude dio razvojne strategije svakog grada i države, jer vrijeme koje dolazi nagovještava, ne samo potrebu, nego i obavezu da koristimo bicikl", istakla je Skočajićeva, napominjući da je vrlo važno to što su se na bicikliranju okupili najmlađi i da su saslušali i kratko predavanje o biciklizmu, koje su im održali službenici Policijske uprave Trebinje.

U sportsko-rekreativnoj manifestaciji "Defile bicikla" učestvovali su i članovi Planinarskog društva "Vučji zub", čiji je član Mićo Milošević istakao da su se sa radošću priključili ovoj manifestaciji, koja je za svaku pohvalu.

"Opšti trend u svijetu je da se bicikl sve više koristi kao prevozno sredstvo, posebno u većim i urbanijim sredinama, te mi to pozdravljamo i na ovaj način", rekao je Milošević.

I članovi Biciklističkog društva "Leotar" učestvovali su u sportsko-rekreativnoj manifestaciji "Defile bicikla".