Saradnja teniskih saveza Srbije i Republike Srpske na višem nivou

U Teniskom centru Novak u Beogradu gde se trenutno održava ATP turnir Srbija open 2022. Teniski savezi Srbije i Republike Srpske danas su potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji je veoma važan, prije svega u razmjeni juniora i teniskih kadrova, edukaciji i obuci trenera i sudija a kojim je dosadašnja saradnja sada podignuta na viši nivo.

“Saradnja naših Saveza je jako dobra i u toku te saradnje smo primetili da bismo trebali definisati neka pitanja jednim sporazumom. Radi se o pitanjima prenošenja znanja i rada sa najtalentovanijom decom tako da ćemo ovim sporazumom regulisati neka od njih. Prevashodno se određuje, da dva dečaka i dve devojčice do 12 godina koji su najbolji u Srbiji i Republici Srpskoj dva puta godišnje budu pozivani na zajedničke kampove u Srbiji. Taj isti princip ćemo primeniti i na decu do 14 godina samo što će najboljim tenisrkama i teniserima biti domaćini TS RS.

Cilj je da po jedan najbolji dečak i devojčica sa rang liste TS RS budu pozivani na reprezentaivne kapove Srbije u vezi sa pripremama za prvenstva Evrope u konkurenciji do 12 u 14 godina. Gledaćemo da prenesemo znanje i za razvoj tenisa od sedam do deset godinam za razvoj najmlađih i da pružimo odgovarajuća znanja koja mi imamo kada je u pitanju njihovo uključivanje u tenis kao i da pomognemo našim iskustvima sa promenama sistema takmičenja", istakao je predsjednik TS Srbije Mirko Petrović predsednik TSS Petrović.

Plan je da se nastavi praksa razmjene “vajld karti” za turnire od Tenise Evrope, ITF turnira i fjučersa kako bi se obezbjedilo učešće teniserima na tim takmičenjima. Prvi čovjek TS Republike Srpske Draško Milinović izrazio je zadovoljstvo zbog nastavaka u realizaciji globalne strategije i snažne podrške najpopularnijem individualnom sportu na ovim prostorima.

"Ove godine obilježavamo 30 godina postojanja TS RS i želimo da učinimo korak više. Saradnja je fenomenalana, ovo je korak više za igrače i igračice do 12 i 14 godina. Ovo je velika stvar za sve naše sudije i trenere koji će imati priliku da svoje znanje podignu na viši nivo učeći od jedne teniske velesile kao što je Srbija. I danas ovde imamo decu iz najboljeg kluba iz Republike Srpske TK Doboja, najboljeg trenera iz RS Denisa Spahića koji je sa Markom Maksimovićem osvojio Masters u Monte Karlu. Želim posebno da se zahvalim podrodici Đoković koja je uvijek uz Teniski savez Republike Srpske, kao i gospodinu Petroviću koji je uvek odgovorio našim pozivima. Ovo je jedan svečani momenat od kojeg očekujemo da ćemo biti još bolji, a to ne možemo bez Srbije i Teniskog saveza Srbije. I ove godine ćemo organizovati 20 ATP čelendžer, verujem da će biti mnogo tenisera iz Srbije, mi zdušno navijamo za njih da dođu do finala i da osvoje taj turnir", naveo je Milinović.