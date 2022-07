Tuča na tribinama Vimbldona

Tokom finala trećeg gren slem turnira sezone Vimbldona između Novaka Ðokovica i Nika Kirjosa došlo je do tuče na tribinama Centralnog terena, prenijeli su mediji.

Tuča je na kratko prekinula finale, a kako se navodi tuča nije mogla da se vidi na TV prenosu. Brzo je meč nastavljen i mediji prenose da je jedan gledalac brzom intervencijom obezbjeđenja izbacen sa tribina.

Well, someone just started yelling and pulling someone down at the stairs. I think. #Djokovic #Kyrgios #Wimbledon pic.twitter.com/xnt9SqrN7a