"Kuhinjica" na Jahorini: Ukusni zalogaji u zagrljaju prirode ostavljaju bez daha

Bosna i Hercegovina je zemlja koja nije bogata samo prirodnim ljepotama, u srcu ove zemlje krije se i izvrsna hrana, a to već šesti put dokazuje serijal "Kuhinjica", koji je ovaj put gastro-turističku ponudu predstavio na olimpijskoj ljepotici Jahorini.

"Kuhinjica" je, ovaj put u zajedničkoj organizaciji TO Pale, TO Istočno Sarajevo i hotela "Vučko" Jahorina priredila dva dana nezaboravnog provoda u sklopu kojeg su šef Saša Đokić i šef Dragan Šljivić imali priliku da predstave ono najbolje od gastronomije ove zemlje i ove regije.

Zorica Đukić, direktorica "Kuhinjice" za BiH, koja je glavni organizator ovog događaja, istakla je da je ovakva vrsta druženja važna s obzirom na to da cijela zemlja nastoji da proširi i prikaže svoju turističku, ali i gastronomsku ponudu.

"Za ovu godinu planiramo još jedan ovakav događaj, a u planu imamo i neke nove izazove te se nadamo da ćemo dobiti podršku kako bismo ih realizovali. Takođe, još jedna od novosti jeste ta da je 'Kuhinjica' u Banjaluci otvorila školu kuhanja, gdje radimo sa deset šefova iz cijele BiH i to je jedno vrlo interesantno iskustvo", naglasila je Đukićeva. Ona je dodala i da se u novim prostorijama "Kuhinjice", između ostalog, održavaju kursevi kuvanja, od onih jednodnevnih do onih koji će trajati mjesec ili dva za sve one koji žele da usavrše svoje kuvanje.

Juneći obrazi, riba u tijestu, salata od hobotnice, panirani rakovi, kolači od kojih zastaje dah, tjestenina sa tartufima i biftekom, teletina ispod sača, samo su neka od jela koja su se našla na trpezi, a vina vinarija "Pajić" i "Fazan" su samo upotpunila cjelokupni utisak.

Pored prirode, koja zasigurno oduzima dah, i ugostiteljstva, koje je na Jahorini, posebno u vrijeme virusa korona, doživjelo ekspanziju, iz Olimpijskog centra "Jahorina" tokom ljetne sezone najavili su dva događaja - "Detoks Jahorina" i "Fešn vikend Jahorina".

Pored ova dva događaja, na olimpijskoj ljepotici posjetioci mogu da uživaju i u parku avanture u okviru kojeg je i najduži planinski bob u jugoistočnoj Evropi, atrakcijama nautikdžet, baterflaj, ziplajn kao i mnogim drugim. A svakako tu su i biciklizam, panoramsko razgledanje planinskih vrhova i vožnja kvadovima koje će posjetioci moći da koriste od 1. jula.

Kao nastavak svega što ova planina nudi, Aleksandar Prović, direktor i vlasnik hotela "Vučko", istakao je da je, pored gastro-ponude i skijanja, Jahorina postala i važna destinacija za noćni provod zahvaljujući mnogim dešavanjima te je za ljetni period najavio koncerte poznatih zvijezda.

Prović je na konferenciji za novinare rekao da je svim hotelijerima na Jahorini cilj da planina "živi" tokom cijele godine, a u prelaznom periodu, tokom proljeća i jeseni, organizuju se brojni kongresi i seminari.

Igor Ikonić, v.d. direktora Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo, izrazio je zadovoljstvo što je Jahorina ove godine domaćin te dodao da ova regija pored izuzetne gastronomije ima i izuzetnu turističku ponudu, kao što su Ravna Romanija i Ravna planina, koje je trideset medija iz cijele BiH imalo priliku da posjeti u sklopu ovog događaja.

Via ferata "Sokolov put"

Zasigurno jedna od najvećih adrenalinskih atrakcija na ovom području jeste Via ferata "Sokolov put" na području Crvenih stijena na Romaniji.

Naime, via ferata, odnosno staza po stijenama uređena čeličnim pomagalima, namijenjena je svima, pogotovo onima bez prethodnog alpinističkog iskustva.

Dužina ferate iznosi 350 metara i sa dva viseća mosta predstavlja jedinstvenu atrakciju u BiH, a kako najavljuju iz turističke organizacije, u narednom periodu planirana je još jedna ferata na Crnim stijenama, koja će biti zahtjevnija, a samim tim i veći izazov za sve željne adrenalina.

Rapsodija okusa iz kuhinje šefa Dragana Šljivića

Nakon adrenalina i šetnje po nestvarnoj prirodi sarajevsko-romanijske regije, u hotelu "Vučko" za sve novinare upriličena je i večera koju su pripremili gosti - "Courtyard by Marriott" Banjaluka i njihov šef kuhinje Dragan Šljivić.

Šljivić je istakao da je svoje prve korake u kuvanju imao upravo na Jahorini te da mu je drago što se vratio bar na jednu veče te imao priliku da gostima predstavi neka od najljepših jela.

Istinska rapsodija okusa i prazni tanjiri još su jedna potvrda zašto je kuvar Dragan Šljivić zasigurno jedan od najboljih na ovim prostorima.

Treći dan obilježio je odlazak novinarske ekipe na Ravnu planinu, penjanje gondolom do jezera i neizbježan ziplajn, koji su upotpunili trodnevnu posjetu ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a u sklopu koje su domaćini pokazali da se gastronomija i turizam savršeno upotpunjuju.