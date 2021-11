Dvije do tri šoljice kafe dnevno smanjuju rizik od demencije

LONDON - Konzumiranje kafe ili čaja može biti povezano sa manjim rizikom od moždanog udara i demencije, prema najvećoj studiji te vrste.

Moždani udari uzrokuju 10 odsto smrtnih slučajeva širom svijeta, dok je demencija jedan od najvećih svjetskih zdravstvenih izazova budući da se očekuje da će do 2050. godine sa njom živjeti 130 miliona ljudi.

U istraživanju je 365.000 ljudi starosti između 50 i 74 godine praćeno više od jedne decenije. Na početku su učesnici, koji su bili uključeni u studiju, sami prijavili koliko su kafe i čaja popili. Tokom perioda istraživanja, 5.079 njih je razvilo demenciju, a 10.053 imala su najmanje jedan moždani udar.

Istraživači su otkrili da ljudi koji piju dvije do tri šoljice kafe ili tri do pet šoljica čaja dnevno, ili kombinaciju od četiri do šest šoljica kafe i čaja, imaju najmanji rizik od moždanog udara ili demencije.

Oni koji su pili dvije do tri šoljice kafe i dvije do tri šoljice čaja dnevno imali su 32 odsto manji rizik od moždanog udara, a takođe su imali i 28 odsto manji rizik od demencije u poređenju sa onima koji nisu pili čaj ili kafu.

Istraživanje Juen Džanga i njegovih kolega sa Medicinskog univerziteta Tjencin u Kini sugeriše da je ispijanje kafe same ili u kombinaciji sa čajem takođe povezano sa manjim rizikom od demencije nakon moždanog udara.

"Naši nalazi sugerišu da je umjereno konzumiranje kafe i čaja odvojeno ili u kombinaciji povezano sa manjim rizikom od moždanog udara i demencije", naveli su autori u časopisu "Plos medisin".

Međutim, naučnici su upozorili da istraživanje agencije "UK bajobenk" odražava relativno zdrav uzorak u odnosu na opštu populaciju, što bi moglo ograničiti mogućnost generalizacije ovih asocijacija. Iako je moguće da kafa i čaj mogu zaštititi od moždanog udara, same demencije i demencije kao posljedice moždanog udara, istraživači kažu da se uzročnost ne može zaključiti na osnovu asocijacija.

Profesor Tara Spires Džouns, vođa programa britanskog Instituta za istraživanje demencije i zamjenik direktora Centra za proučavanje rada mozga na Univerzitetu u Edinburgu, koji nije bio uključen u istraživanje, opisala ga je kao "zanimljivo" i "snažno sprovedeno", ali je naglasila da je potrebno uraditi više posla da bi se u potpunosti razumjele potencijalne biološke veze čaja i kafe i rizika od moždanog udara i demencije.

Rosa Sančo, šef istraživanja u Centru za istraživanje Alchajmerove bolesti u Velikoj Britaniji, rekla je da za većinu ljudi rizik od demencije zavisi od složene interakcije uzrasta, genetike i načina života.

"Razumijevanje koji aspekti našeg načina života imaju najveći uticaj na zdravlje našeg mozga ključno je za osnaživanje ljudi da donose promišljene odluke o svojim životima", istakla je ona.