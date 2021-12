Novi automobili koji stižu na tržište u narednih šest mjeseci

U idućih nekoliko mjeseci na evropskom tlu startovaće karijera nekolicine vrlo interesantnih vozila, ali i većeg broja onih poprilično nezanimljivih.

Decembar 2022.

BMW Serije 4 Gran Coupe - još jedna varijacija na temu "velikog kupea" u režiji bavarske marke. Koliko zaista ima prostora za jedan ovakav model pokazaće vrijeme. Ono što je za pohvalu to je da je bar ova "četvorka" ostala vjerna klasičnim benzincima i dizelašima.

Ford Mustang Mach-E GT - sportska verzija Fordovog električnog aduta. Posjedovaće 465 ks, što bi trebalo da omogući sprint do "stotke" za svega 3,7 s. Autonomija bi trebalo da iznosi nekih 500 km.

Kia EV6 - uvodnik u novu eru za južnokorejsku marku. Iako dijeli istu platformu sa Hyundaijevim Ioniqom 5, uz potpuno drugačiji stil Kia je uspjela da napravi jasnu razliku između dva modela. Uvodno izdanje raspolagaće sa 170 "grla", dok će top verzija EV6 GT sa 585 ks biti u stanju da izazove brojne superautomobile.

Range Rover - peta generacija ovog modela trebalo bi da uđe na tržište do kraja tekuće godine. Prednji dio vozila ostao je vjeran tradiciji Range Rovera, dok su Britanci bili mnogo hrabriji na zadnjem kraju ovog SUV-a. Pored benzinskih i dizel motora, u ponudi će biti i plug-in hibrid.

Lexus NX - dugo je japanska marka odolijevala trendu plug-in hibrida, ali ne više. NX je prvi model Lexusa sa takvim pogonom koji se ujedno može pohvaliti dometom u EV režimu od 63 km.

Mercedes C klase All Terrain - jedan od onih zanimljivih automobila koje smo najavili na samom uvodu u članak. Poslije E klase i Mercedesov as iz D segmenta dobio je priliku da posjeduje karavan sa uvećanim klirensom. C klasa All Terrain biće dostupna samo sa pogonom na sve točkove, ali bez ozbiljne elektrifikacije.

Volvo C40 Recharge - kupeoliki rođak uspješnog XC40. Naravno, riječ je o potpuno električnom vozilu sa dometom od 420 km.

Januar 2022.

BMW Serije 2 Coupe - ovaj put riječ je o pravom kupeu, ne nekakvoj verziji sa petoro vrata. U moru krosovera i sličnih modela, lijepo je vidjeti jedan tradicionalniji automobil.

Honda HR-V - japanski hibridni SUV naslijedio je pogonski sklop iz manjeg Jazza. Hibridi i SUV segment su vrlo popularni na Starom kontinentu, možda to bude značajno pomoglo Hondi da osnaži prodaju u Evropi.

Jeep Grand Cherokee - "veliki poglavica" je već neko vrijeme prisutan na američkom tržištu, a u naše krajeve dolazi sa malim zakašnjenjem. To je ujedno četvrti Jeepov model koji dobija plug-in hibridni pogon.

Mercedes EQB - još jedan član sve veće EQ porodice Mercedesovih četvorotočkaša. Ovaj električni SUV u stanju je da ponese i do sedam putnika, što bi trebalo da mu bude jedna od principijalnih vrlina.

Mercedes AMG-GT 63 S plug-in hibrid - pravo ludilo na točkovima. Nijemci obećavaju sumanute brojke (843 ks i 1.400 Nm), što bi trebalo da omogući fenomenalne performanse. Ubrzanje do "stotke" za samo 2,9 s, dok se do 200 km/h stiže za manje od 10 s.

Peugeot 308 SW - karavansko izdanje nove generacije 308-ice. Karavan nudi prtljažnik od 600 litara, a cijeli automobil izdužio se na 4,64 m.

Volkswagen ID.5 - kupeolika varijanta modela ID.4. Naravno, pripadnik je EV segmenta.

Februar 2022.

Kia Sportage - Kia se odvažila da sa smjenom generacija sprovede i detaljne promjene kod ovog SUV-a. Kako kažu, evropska verzija krojena je po mjeri ovdašnjih kupaca. Šarenolika paleta motora i originalan stil trebalo bi da mu budu glavni aduti za uspjeh.

Mercedes SL - sve je manje brendova koji su zainteresovani za kabriolete, proporcionalnu padu potražnje kod potrošača. Mercedesov SL dobio je novo izdanje, no i njemačka marka riješena je da smanji svoj portfolio kupe/kabrio varijanti.

Dacia Jogger - jedan od automobila o kojima se najviše pričalo u posljednje vrijeme. Jogger je suštinski nasljednik Lodgyja, i Rumuni se nadaju uspjehu preko koketiranja sa klasom krosovera. Od elektrifikacije ni "e", što je u ovim uslovima divljanja cijena krajnje dobrodošla vijest.

Nissan Ariya - još jedan pripadnik električnog SUV segmenta. Baziran je na CMF-EV platformi koja bi trebalo da bude predstavlja osnovu za uspjeh baterijskih modela Renault-Nissan alijanse.

Škoda Enyaq Coupe - najsportskije izdanje Škodinog EV modela. U suštini, još jedan prepakovani proizvod Volkswagen grupacije odnosno klon ID.5.

Renault Megane E-Tech - električna verzija Meganea se transformisala u nekakav krosover, sve po nalogu izvršnog direktora francuske marke Luke de Mea. Da li je to dovoljno za uspjeh, pokazaće vrijeme. Bitno je da "tradicionalni" Megane ima još nekoliko godina života, poslije toga kud koji mili moji.

Mart 2022.

BMW Serije 7 - ostaje velika misterija šta će Bavarci ponuditi sa narednom generacijom svoje limuzinske perjanice. Znamo da će V12 motor, nažalost, morati da ode u penziju. Vjerovatno će tu biti i nekakvih hibrida.

Lamborghini Urus FL - vrijeme je da Lamborghini osvježi svog bestselera, mada mu prodaja i dalje ide "kao alva". Šta će se tačno izmijeniti je i dalje pod znakom pitanja, ali se očekuje da Italijani ponude i plug-in hibridnu varijantu.

Citroen C5 X - hrabri "ševron" se nikada nije plašio da eksperimentiše. Tako je i novi C5 X nastao u tom duhu. Ovaj model spaja suštinski je nekakav uzdignuti karavan, i jasno je da i Citroen želi da se određenim vrlinama SUV segmenta "ogrebe" za još nekog kupca.

Mercedes EQE - električni pandan E klasi, mada svjetlosnu godinu daleko od stilske skladnosti kakvu nudi tradicionalni sedan. U najboljem slučaju autonomija kretanja mu iznosi 660 km.

Nissan X-Trail - Nissan je riješio da podmladi portfolio u Evropi, a X-Trail bi trebalo da bude jedan od vrlo bitnih činilaca u tom procesu.

Opel Astra L - šesta generacija njemačkog kompakta trebalo bi da bude jedan od stubova prodaje Opela u Evropi, i prije svega u zemljama germanskog govornog područja.

Volkswagen Taigo - uvidio je VW da su se ostali velikoserijski brendovi osmjelili i ušli u sferu kupeolikih SUV modela, pa eto i njih da se "uhvate u kolo".

April 2022.

Honda Civic - prethodna generacija uprkos brojnim kvalitetima nije uspjela da se izbori za svoje mjesto pod nebom u Evropi. Vidjećemo da li će novi model biti uspješniji.

Mercedes-AMG C63 - očekuje se da najpotentnije izdanje nove iteracije C klase bude dostupno u plug-in hibridnoj postavci. No, šta će to značiti za performanse?

BMW Serije 2 Active Tourer - mada je MPV segment na izdisaju, BMW i Mercedes ne odustaju od te klase. Vidjećemo šta će imati da ponudi ovo izdanje "pragmatične dvojke".

Volkswagen T-Roc FL - osvježeni SUV nastavlja karijeru. Do sada je bio vrlo uspješan, prije svega u Njemačkoj gdje će se ove godine okititi titulom najprodavanijeg modela u svojoj klasi.

Toyota Aygo X - za razliku od konkurencije koja mahom napušta A segment, Toyota je riješena da o(p)stane. Novi Aygo poprimio je forme krosovera, i vidjećemo da li je promjena izgleda dovoljna za veći uspjeh na Starom kontinentu. U Toyoti računaju na vrlo dobre komercijalne rezultate ovog mališana, čija će se proizvodnja odvijati u Češkoj.

Maj 2022.

Aston Martin Valhalla - Astonov superautomobil je uvod u novu eru za britanskog proizvođača. Novinari na Ostrvu ga vide kao rivala za Ferrarijev SF90.

Audi A8 FL - Audijev stegonoša proći će kroz obimnu restilizaciju.

Ford Focus FL - kompaktni adut "plavog ovala" se podmladio posljednjim ažuriranjem. Na svu sreću, nije bilo promjena palete motora, odnosno dizelaš 120 "grla" je i dalje dio game.

Mercedes EQS SUV - Mercedes nastavlja sa ofanzivom u EV segmentu. EQS SUV je kao što mu sam naziv kaže krosover, ali postavljen je na sam vrh električnih "terenaca" u portfoliju njemačke marke.

(Autorepublika)