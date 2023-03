"Hrkači" otvaraju bijeljinske "Dane komedije"

BIJELJINA - Pozorišni festival "Dani komedije" biće otvoren 27. marta u Bijeljini predstavom "Hrkači" Narodnog pozorišta Republike Srpske, dok će 31. marta komad "Sportsko srce" beogradskog "Zvezdara teatra" zatvoriti manifestaciju, najavljeno je iz Centra za kulturu "Semberija".

Na festivalu će do kraja marta biti prikazano pet predstava pozorišta iz Srbije i Republike Srpske, a sva igranja zakazana su za 20 časova.

"Hrkači"

Tekst i režiju za predstavu "Hrkači" potpisuje Nikola Pejaković, a igraju Nikolina Friganović, Miljka Brđanin, Ljubiša Savanović, Danilo Kerkez i Miodrag Markićević. Na "Danima komedije" "Hrkači" igraju 27. marta, a predstava je proglašena najboljom u sezoni 2021/22. u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Njen radni naziv bio je "Bolest", a komedija obrađuje vrijeme početka pandemije virusa korona i prati dva bračna para.

"Međutim, ovaj komad nije o koroni, već o nama i našim bolestima koje dušu napadaju; o demonskom egu, o strastima i moralnom sunovratu modernog društva i ove civilizacije. U tom smislu, ovaj k'o biva - virus ili otrov kojim su nas otrovali naučnici (tako se bar predstavljaju), mačji je kašalj u odnosu na bolesti duše. A naši junaci upravo boluju od tih bolesti. Kako sama bolest nikada nije kazna, već upozorenje, čovjek uvijek ima vremena da se ispravi", istakao je Pejaković.

"Veliki talas"

Predstava "Veliki talas" rađena je u produkciji "Areus Arta" iz Vranja, tekst je pisao Igor Amadei, režiju potpisuje Nenad Gvozdenović, a igraju Ljiljana Stjepanović, Nina Janković/Lana Karaklajić, Pavle Pekić, Tanja Bošković, Rade Marković i Stevan Piale.

"Dunja i Marko su, poslije dugogodišnjeg zabavljanja, odlučili da stupe u zajednički život, ali su zapeli kod pitanja gdje. Dunja živi sa bakom u stanu od 150 kvadrata. Ove komedije ne bi ni bilo da se Marko sviđa baki Nataliji… ali, avaj! Ni baka (Natalija), ni njena kćerka Daša (Dunjina tetka) ne mogu Marka 'očima da vide'!", sinopsis je ove komedije, koja igra drugo veče festivala, 28. marta.

"Šta je sobar video"

Komad "Šta je sobar video" rađen je u produkciji Agencije "Scena" iz Beograda, tekst potpisuje Džo Orton, a u postavci Srđana Karanovića igraju Ivana Dudić, Brankica Sebastijanović, Stefan Radonjić, Jelisaveta Koraksić, Dušan Matejević i Bogdan Bogdanović. Predstava igra 29. marta.

"Savremena farsa Džoa Ortona donosi mnoštvo isprepletenih komičnih nesporazuma i čudnih događaja koji će se tokom predstave razmrsiti i objasniti. Naslijeđeni su tradicionalni komediografski obrasci - zamjena ličnosti, polna travestija, motiv blizanaca odvojenih na rođenju, višestruki hepi end. Uspjehu ove predstave doprinosi i raskošna komičnost likova, njihova urnebesna iščašenost", kratki je opis ove komedije.

"Šećer je sitan osim kad je kocka"

Još jedan komad Nikole Kolje Pejakovića (tekst i režija) igraće na ovogodišnjim "Danima komedije" u Bijeljini, i to 30. marta. Predstava je rađena u produkciji Gradskog pozorišta "Jazavac" iz Banjaluke, a u istoj igraju Velimir Blanić, Ljubiša Savanović, Aleksandra Spasojević i Miljka Brđanin.

"Komad se bavi pitanjima bračnih odnosa i problemima koje brak nosi. Ulazeći u brak, naši junaci, Zoran i Nevenka, nemaju jasnu predstavu ni šta je brak niti ko su oni. Tako ulazimo u niz problema koji kulminiraju stalnim i konstantnim nerazumijevanjem i borbom ega. Ovi problemi su prepoznatljivi i svako ko je u braku može da osjeti i prepozna situacije koje ovaj komad postavlja pred čitaoca. Njihova univerzalnost udara u pleksus. Svaki čovjek i žena koji su u publici, ali i u braku, osjetiće u stomaku istinitost tih situacija; osjetiće da je borba u koju ulaze supružnici iskrena i bespoštedna", riječi su reditelja Nikole Kolje Pejakovića.

"Sportsko srce"

Ovogodišnje "Dane komedije" u Bijeljini 31. marta zatvoriće komad "Sportsko srce" "Zvezdara teatra" iz Beograda. Tekst je pisao Đorđe Milosavljević, reditelj je Milan Karadžić, a u komadu igraju Mima Karadžić, Nela Mihajlović, Aleksandar Đurica, Nina Nešković i Nikola Šurbanović.

"Ono što me u pozorištu najviše zanima privuklo me je ovom komadu, a to je sudar različitih svetova, autentičnost likova i raspon od tragičnog do komičnog u priči. Ovde se sukobljavaju jedan pretenciozan, snobovski, umišljen svet sa stradalnim, ali autentičnim svetom skorojevića, što istovremeno proizvodi i tragične i komične efekte. Preokreti u sudbini likova su više nego izazovni za glumce. Zato sam bio inspirisan da režiram 'Sportsko srce' sa namerom da predstava verno odslika našu stvarnost koja je istovremeno i smešna i tužna", riječi su reditelja Milana Karadžića.

Festival će biti održatan u velikoj sali Centra za kulturu u Bijeljini, a pokrovitelji su Gradska uprava grada Bijeljina i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.