Milanović o kandidaturi BiH u EU: Plenkoviću, čovječe, pitam te za koga radiš

ZAGREB - U nama nema nikakve želje za osvetom ili revanšem, nego interes da se urede stvari i da BiH postane članica EU. I sada prije nekoliko dana se ukazala prilika, obaveza je da se to iskoristi, rekao je Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, na konferenciji za medije.

"Čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata, i Moldavija. To je simbolička stvar, iza toga ide mukotrpan proces. Odjednom, govori se da te države dobivaju status kandidata, tome su se žestoko protivile neke članice prije nekoliko mjeseci. U redu, neka Ukrajina dobije status kandidata, ali ona, kao i Moldavija, ima neke goleme probleme. I EU komisija odjednom on board, eto i njih", rekao je Milanović.

Om je rekao da je to prilika da se "jadnoj, rastresenoj BiH" daje status kandidata.

"Samo status kandidata, kao čin povjerenja, nade. Vidimo da se tamo ne želi donijeti izborni zakon. Najveći politički segment BiH to ne želi, uz pomoć dementora, onih likova iz Harryja Pottera, to su oni koji vam sišu energiju. Sad imamo priliku BiH dati palac gore - 'budete jednog dana pregovorali'. Dug postupak, trajat će to. I računaš, to je to. Sad ne moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego ajmo dati BiH status kandidata. Tko može biti protiv toga", rekao je hrvatski predsjednik, prenosi Index.hr.

"Postoje dvije stvari, prvo je promjena Izbornog zakona, najviše zahvaljujući Plenkoviću. Radi se sve da se to zatuče. Hrvati ne mogu dobiti ni na sreću. BiH, odnosno Hrvati u BiH bi prihvatili s najvećom radošću vijest da je promijenjen Izborni zakon, da je implementirana odluka Ustavnog suda kojom bi Hrvatima bila vraćena oteta prava. U skali prioriteta status kandidata BiH za EU je za Hrvate isto veliki. Vidjeli smo prekjučer da je žurno parlamentarna skupština BiH donijela jednoglasnu odluku kojom traži da se BiH što prije da status kandidata. Za to su glasali svi, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Kompletna politička volja predstavničke demokracije stoje iza toga. Istovremeno, slovenski predsjednik Borut Pahor koji u kordinaciji sa slovenskoj vladi također traži da BiH dobije status kandidata", kaže Milanović.

Dodao je da je još ranije tražio status kandidata za BiH kad se počelo govoriti o statusu kandidata za Ukrajinu. Kaže da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju nijedan zahtjev.

"Plenkoviću, čovječe, pitam te za koga radiš"

"Ovakvo ponašanje očekujem od briselskih neradnika, ali ne i od hrvatske politike. Ne od hrvatskog premijera. Pozivam i hadezeovce da se priberu, da se umiju malo. Koji su tu interesi? Ja se moram sramotiti da ovakva pisma piše slovenski predsjednik, a ne hrvatski premijer", rekao je Milanović.

On je rekao da čak i da su sami, imaju pravo da se postave kao Hrvatska.

"Može Ukrajina? Ruše se svi kriteriji. Ajmo dati BiH najviše što možemo dati u ovome trenutku. Tko su ti koji su protiv? Njemačka diplomacija? Neka kažu. Godinama rade protiv BiH. Nisam slučajno spominjao dementore iz Harryja Pottera. BiH je zemlja koja je prepuštena sama sebi. I još moram slušati da sudjelujemo u komadanju BiH. Hrvatska je u ratu spasila BiH. Za nagradu čekali smo sto godina da uđemo u EU. Čije smo mi budale", rekao je.

Potom se ponovo vratio na Plenkovića.

"To je privatna politika. Plenković opstruira izbor ambasadore. Imenovali smo jednog ambasadora, na Plenkovićevu molbu. Nisam postavljao pitanja", kaže.

Kako je rekao, s Plenkovićem se ne može razgovarati.

"Baca frazetine. Pitam te, čovječe, za koga radiš. Ako kažeš da je uvjet za kandidaturu BiH za članstvo u EU promjena Izbornog zakona koji vlasti u BiH ne žele promijeniti", rekao je.

"Previše je Hrvatska u 30 godina napravila, mučila se, trplila... U nama nema nikakve osvete za revanšem, nego naprosto za jednim sređivanjem stanja u BiH i da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije", dodao je.

"Dakle, dame i gospodo, običan balkanski privatluk", rekao je Milanović. "Evo, ovo je nova epizoda. Sad želim komadati BiH tako da uđe u EU", kaže.