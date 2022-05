Đurđevdan nezamisliv bez zvuka trube u zoru

DOBOJ - Prvi maj i Đurđevdan ne mogu se u Doboju zamisliti bez Gradskog duvačkog orkestra, koji čuva tradiciju dugu više od vijeka, i na ta dva praznika, jedan radnički, a drugi vjerski, Dobojlije biranim notama budi u osvit zore.

Marševi, koračnice, ali i popularne numere čuju se već od pet sati, a oni koji nisu ljubitelji ranog ustajanja, kažu u orkestru, nisu ih polivali vodom.

"Eto, držimo se tradicije, orkestar je na okupu, preko stotinu godina postojanja, ne damo se, borimo se, opstajemo i sviramo uranke. Ja kao relativno mlađi član orkestra mogu primijetiti da ne sviramo na istim mjestima kao prije 10-15 godina zato što neki ljudi, nažalost, nisu među nama. To je generacija stare, bivše Jugoslavije, bivše države, starijih vremena, ali se isto tako pojavljuju i novi naraštaji, nove generacije, koje žele da dođemo, da odsviramo pod prozorom neku pjesmu", priča Goran Mitrović, kapelnik orkestra.

Orkestar broji devet članova, a jedan od njih je Dragan Panić, koji je tokom dvije decenije bio svjedok zanimljivih dešavanja i promjena sastava.

"Prvi nastupi, nama bar u Duvačkom orkestru, budu na pogrebima, uglavnom sahranama, tako da su bile tužne slike i malo teško iskustvo za dječaka od 14 godina koji počne tako mlad. Prvi uranak je bio neko posebno iskustvo, pogotovo što su se ljudi tada malo više odazivali na to, imali smo koga i probuditi, sada već svi hodaju ujutru u šest sati, svi su budni, svi su spremni, a prije smo baš budili ljude i to je izazivalo neke pozitivne emocije kod njih. Bilo je i nama ljepše svirati ljudima koji se obraduju kada nas vide. Prije su ljudi izlazili na ulice, družili se s nama i poslije svirke smo ostajali, sjedili. Toga više nema, brži način života, pretpostavljam, niko nema vremena za to", smatra Panić.

Mihajlo Blagojević je među mlađim članovima.

"Krajem maja će šest godina kako sam u orekstru, zanimljivo mi je, iskreno. Sada je jako lijepo, iskreno početak je bio malo naporan jer se treba navići, a sada je već bez problema, navikao sam se", kaže on.

Na pitanje da li ima njegovih vršnjaka koji ustanu da vide kako sviraju ili ih oni ipak prate na društvenim mrežama, odgovara da više prate njihov rad preko društvenih mreža, Instagrama, YouTubea.

Kažu da je njegovo sviranje u orkestru nekim prijateljima interesantno, nekom nije, ali da je to stvar ukusa.

Dobojlije različito reaguju na zvuke orkestra, ali mještani naselja Potkamen im se uvijek obraduju.

"Tu nas redovno dočekaju i nikako ih ne uspijemo mi probuditi, nego oni već spremni čekaju nas. Nekoliko mještana već bude spremno za slušanje kompizicije s nekim prigodnim poklonima kojim nas obraduju svake godine", kaže kapelnik Mitrović.

Gradski duvački orkestar je osnovan 1921. godine u okviru Sokolskog društva, prvi dirigent je bio Antonio Skutari, a povodom vijeka postojanja prošlog juna mu je na Dan grada dodijeljena nagrada Amblem grada i 3.000 KM.