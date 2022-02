Dobojski odbornici se vraćaju u salu Privredne komore?

DOBOJ - Rušenje objekta nekadašnjeg Doma vojske, u kojem su održavane sjednice Skupštine grada, kao i početak rekonstrukcije Centra za kulturu i obrazovanje, u čijoj velikoj sali je u tri navrata zasjedao lokalni parlament, otvorilo je pitanje gdje će do izgradnje novog administrativnog centra odbornici usvajati odluke.

"Mi smo o tome baš na Kolegijumu raspravljali i vjerovatno ćemo uputiti zahtjev Privrednoj komori, tu je sala najadekvatnija, tako da ćemo pokušati da radimo u Privrednoj komori, u njihovoj sali", kazao je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada (koalicija "Doboj u srcu").

Sala Privredne komore i prije skoro dvije decenije je služila za potrebe skupštinskih zasjedanja, nakon čega je u nekoliko navrata zamijenjena amfiteatrom jednog javnog, a zatim i privatnog fakulteta.

Kada je vlasništvo nad Domom vojske prešlo u ruke lokalne vlasti, velika sala u tom objektu je po potrebi pretvarana u skupštinsku salu, ali je služila i za organizovanje drugih skupova.

Zoran Blagojević, potpredsjednik SG (SNSD), jedini je odbornik aktuelnog saziva koji će lako naći put do Privredne komore jer je u tamošnjoj sali svojevremeno kao odbornik SDS-a vodio brojne diskusije s kolegama iz drugih partija.

"Ja se vrlo dobro sjećam da su bile vrlo konstruktivne rasprave. Pod broj jedan, bili su i jaki klubovi odbornika u to vrijeme. Vodila se diskusija i vrlo konstruktivni prijedlozi su davani za bilo koju tačku dnevnog reda, između ostalog i za izradu glavne ulice u to vrijeme i parka. Vodila se diskusija s konkretnim prijedlozima. Danas je to nekako jako šturo od opozicije, recimo. Danas određene političke partije postavljaju pitanja zašto ovo, kako ovo, a nema konkretnog prijedloga", kaže Blagojević te dodaje da nema više te dinamike u SG zato što nema jake i konstruktivne opozicije.

Koliko je uopšte značajna lokacija gdje se održavaju sjednice SG, u čijem radu odbornici skupštinske većine ne učestvuju, poručuje Olivera Nedić, odbornica PDP-a, osim da podrže unaprijed donesene odluke.

"Što se njih tiče, sjednice bi se mogle održavati i u kafani, jer tamo im se najčešće žuri kada moje diskusije traju. Gledaju na sat, u žurbi, valjda navikli na trajanje sjednice od 20 minuta, pa im se dva i po sata čine kao vječnost. Dom vojske, Centar za kulturu, kafana, njima je svejedno, uz prednost ovog trećeg", poručila je Nedićeva.

Ona dodaje da je Dom vojske bio ergonomski prihvatljiva opcija za održavanje sjednica Skupštine, jer je veoma složeno materijale držati u rukama i u krilu tokom održavanja sjednica na za to nepredviđenom mjestu, bar za odbornike koji se pripremaju za skupštinski rad.