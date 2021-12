"Nezavisne" saznaju nove detalje o istrazi nabavki IJZ RS: Marković pregovara o priznanju krivice

BANJALUKA - Saša Marković, vlasnik turističke agencije "Travel 4 Fun", koji je uhapšen u policijskoj akciji sa Branislavom Zeljkovićem, smijenjenim direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te još dvojicom osumnjičenih, pregovara o priznanju krivice, saznaju "Nezavisne novine".

U sklopu te akcije, podsjetimo, uz Markovića i Zeljkovića, pali su i direktori firmi "Promeding" Dragan Dubravac i "Procontrol" Slavko Bojić u sklopu istrage koja se odnosi na sporne nabavke medicinske opreme za potrebe Instituta.

Naime, kako se, između ostalog, sumnja, medicinske maske, čija ja nabavna vrijednost 0,36 KM, Institutu su fakturisane po cijeni od 6,90 KM.

Sva četvorica uhapšenih nalaze se u pritvoru, a iz Republičkog javnog tužilaštva nezvanično saznajemo da bi danas trebalo da bude donesena odluka o tome da li će biti zatraženo da oni ostanu iza brave.

Dok čeka nove poteze Tužilaštva, odnosno Okružnog suda u Banjaluci, četvorka se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka na Tunjicama, s tim što Marković u međuvremenu pregovara o tome da eventualno kaže "priznajem".

"Još nema sporazuma, ali ide se u tom pravcu. Kod Markovića je situacija prilično jednostavna. Postoje pregovori i priznanje krivice je na pomolu", istakao je izvor "Nezavisnih novina", dok Markovićev advokat Miloš Stevanović nije želio da komentariše naša saznanja.

Dragan Tolimir, šef tima odbrane Slavka Bojića, ističe da njegov branjenik ništa nije priznao niti ima namjeru da prizna.

"On ne pregovara o priznanju krivice. On je čak izjavio: 'Priznaću zločine u Ruandi, ali ovo neću'", rekao je Tolimir u izjavi za "Nezavisne novine".

I Jadranka Ivanović, advokat Zeljkovića, tvrdi da njen branjenik ne pregovara o priznanju krivice. Duška Bogojević, advokat Dubravca, takođe tvrdi da ni on nije u takvoj vrsti pregovora.

"Trenutno ne pregovaramo o priznanju krivice sa Tužilaštvom", rekla je Bogojevićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

U ovom predmetu iduća sedmica će biti poprilično dinamična jer ističe pritvor sve četvorici osumnjičenih. Naime, prema ranijoj odluci Okružnog suda u Banjaluci, pritvor Zeljkoviću najduže može trajati do 16. decembra, do pet minuta iza ponoći.

Bojiću je pritvor produžen do 15. decembra do 17.24, Dubravcu do tog datuma do 16.40, a Markoviću, takođe do 15. decembra, do 20.30.

Na potezu je Republično javno tužilaštvo, koje bi se, kako smo i naveli, već danas moglo izjasniti o tome da li će, te za koga od njih, predložiti da i dalje ostane iza brave. Podsjetimo, u ranijem prijedlogu za produženje pritvora protiv njih četvorice Tužilaštvo je priložilo oko 600 dokaza.

Rečeno je tada da je istraga proširena, kao i da je Marković osumnjičen i za zloupotrebe koje se odnose na dobojsku bolnicu.

Podsjećanja radi, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, svi uhapšeni su osumnjičeni da su, koristeći vanrednu situaciju, pribavili firmama "ProControl" i "Travel 4 Fun" znatnu imovinsku korist u postupcima javnih nabavki koje je sprovodio Institut. Nezvanično se spominje da je riječ o cifri od gotovo 800.000 maraka.