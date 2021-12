Tužilaštvo traži još tri mjeseca pritvora za Zeljkovića i Bojića

​BANJALUKA - Republičko javno tužilaštvo zatražiće produženje pritvora za Branislava Zeljkovića, smijenjenog direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te direktora firme "Procontrol" Slavka Bojića, potvrdila je za "Nezavisne novine" Dragica Tojagić, sekretar Tužilaštva.

Da im se pritvor produži za tri mjeseca, biće predloženo Vrhovnom sudu Republike Srpske, putem Okružnog suda u Banjaluci.

Da ostanu iza brave, neće biti zatraženo za direktora firme "Promeding" Dragana Dubravca, te vlasnika turističke agencije "Travel 4 Fun" Sašu Markovića, a koji, kako su "Nezavisne novine" danas objavile, pregovara o priznanju krivice.

Četvorica osumnjičenih, podsjetimo, uhapšeni su u istoj policijskoj akciji, u sklopu istrage koja se odnosi na sporne nabavke medicinske opreme za potrebe Instituta.

Naime, kako se, između ostalog, sumnja, medicinske maske, čija ja nabavna vrijednost 0,36 KM, Institutu su fakturisane po cijeni od 6,90 KM.

Prema ranijoj odluci Okružnog suda u Banjaluci, pritvor Zeljkoviću može trajati do 16. decembra, do pet minuta iza ponoći. Bojiću je pritvor produžen do 15. decembra, baš kao i Dubravcu i Markoviću.

Podsjetimo, Bojićeva odbrana je prije nekoliko dana zatražila od Okružnog suda u Banjaluci da Bojiću odmah ukine pritvor, pošto, kako između ostalog navode, boluje od leukemije, te mu je stanje pogoršano i procijenjeno je da mu je život ograničen na nekoliko godina.

