Molitva za Orhana ili poziv na djelovanje svih nadležnih

U petak, 11. februara, u Sarajevu se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je teške povrede, opasne po život, zadobio šesnaestogodišnji dječak Orhan T. Njega je, dok je prelazio ulicu, udarilo vozilo koje se, prema izjavama očevidaca, kretalo velikom brzinom.

U trenutku dok ovo pišem nadamo se dobrim vijestima iz sarajevskog Kliničkog centra, gdje ljekari saniraju teške i ozbiljne povrede. Nezamislivi su bol i šok roditelja ovog lijepog dječaka.

U našoj javnosti prisutni su ogorčenost i nezadovoljstvo zbog ovakvih i sličnih, ili još težih događaja. I nepodijeljeno svi upućuju želje i molitve za skoro ozdravljenje našeg Orhana.

I to je ono što javnost i građani u ovom trenutku mogu učiniti. Izraziti saosjećanje, podijeliti bol i zabrinutost sa porodicom, kao i tražiti od nadležnih da nešto učine zbog ovog i sličnih događaja.

U ranijem periodu, nažalost nekoliko puta godišnje, ovdašnju javnost snažno su potresle scene sa naših ulica, iz gotovo svih gradova u Bosni i Hercegovini, gdje su naši sugrađani, djevojke i mladići, gubili živote ili im je zbog teških povreda život otežan i budućnost onakva kakvu ne bismo poželjeli nikome.

I uvijek je to, gotovo po pravilu, zbog prevelike brzine, bahatih i bezobzirnih vozača koji ne mare puno za tuđe živote i sigurnost.

U takvim slučajevima naši građani iskažu solidarnost, organizuju proteste, na TV ekranima i društvenim mrežama organizuju se debate... I brzo, za 7-10 dana, nastavimo po starom, zaboravivši i uzroke, a i stanja onih koje smo zaboravili.

Uzroci nesigurnosti u saobraćaju

Uzroci ovakvog stanja su višestruki. Prije nego što ponudimo moguće korake za popravljanje ovakvog stanja koje se ogleda u nesigurnosti naših građana kao pješaka treba reći i sljedeće...

Ovakve saobraćajne nezgode nastaju zbog grube nepažnje, bahatosti i siledžijstva na ulicama, a čiji uzroci leže prije svega u stanju opće kulture u društvu, nedostatku saobraćajne kulture, stanju mentaliteta, odnosu društva prema ovakvim pojavama, sramno niskim kaznama za neke prekršaje i slično. Na ovu problematiku uveliko utiče ukupna razvijenost demokratije i stabilnost pravnog sistema naše zajednice.

Trajno oduzimanje vozila kao predmeta kojim se čini prekršaj je srazmjerna i efikasna mjera za popravljanje ovakvog stanja

Na grubo kršenje propisa i remećenje mira naših građana moraju se preduzimati i radikalne mjere od strane ovlaštenih organa.

Ne ulazeći u dublju elaboraciju spomenutih uzroka, odgovorno tvrdim i temeljim svoju tvrdnju na dugogodišnjem iskustvu, da je trajno oduzimanje vozila od vozača koji učestalo ponavljaju prekršaje kojima grubo ugrožavaju javni poredak, remeteći sigurnost u saobraćaju te dovodeći u opasnost živote i zdravlje naših sugrađana i drugih vozača, jedina mjera koja u kratkom periodu sigurno daje rezultat.

Ona je srazmjerna grubosti, bahatosti i umišljaju te društvenoj opasnosti koju izazivaju spomenuti vozači. Dakle, potpuno opravdana.

Naime, većina pomenutih vozača i ne plaća (ionako male) novčane kazne i nastavlja sa divljanjem po cestama, rugajući se tako svim građanima i institucijama sistema.

Uvjeravam čitaoce ovog teksta i stručnu javnost da je efekat trajnog oduzimanja vozila brzo vidljiv i jedina bolna kazna za mangupe koji nas izbezumljuju na ulicama. Naravno, do ovakvog ishoda treba doći u zato zakonom propisanom sudskom postupku.

Da bi se došlo do rezultata potrebno je uložiti mnogo napora, hrabrosti i pokazati upornost. Policijski službenici u Bosni i Hercegovini uz podršku i pomoć sudova su na ovom planu postigli rezultate i oduzet je određen broj vozila, međutim smatram da ovom mjerom nisu obuhvaćeni uvijek najteži prekršioci, niti se ova mjera primjenjuje podjednako u praksi na području cijele države.

Postoje i određene dileme i stručni prijepori oko ovog pitanja. Pa zašto ih ne otklonimo?

Ovdje možda dolazimo do srži problema i suštine ovog teksta, a uvjeravam vas da je potrebno tako malo (u pravnom smislu) da se uredi ovo pitanje.

Apel policajcima, pravosudnoj zajednici, nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti

Postoje kategorije profesionalaca u društvu koji su u obavezi zbog svog poziva i zvanja da ustrajavaju na ovom problemu. Njihova obaveza nije samo saosjećati sa žrtvama ovih grubih prekršaja. Oni su u obavezi učiniti niz koraka i aktivnosti koje će doprinijeti da se ovo stanje promijeni. Njihova molitva za Orhana i sve stradale u ovakvim nesrećama treba se ogledati u odlučnoj i brzoj akciji i otklanjanju ove opasnosti.

Naši sugrađani na to imaju pravo i očekuju to od nas. Profesionalci, kojima je na bilo koji način ovo nadležnost, ne bi smjeli nakon što prođe kratko vrijeme od teških saobraćajnih nesreća ovo zaboraviti i čekati novu tragičnu vijest sa naših ulica.

Ovdje s pravom prije svega apelujem na policajce. Ne dozvolite da barabe sa bijesnim limuzinama zagospodare našim životima i da nijemo posmatramo kako naša djeca, majke, očevi i sestre izbezumljeno bježe sa saobraćajnica, ponekad i sa trotoara i površina koje su namijenjene isključivo za pješake. Obučeni ste i opremljeni da takvima stanete ukraj. Ne okrećite glavu od takvih.

Ako vi okrenete glavu od ovog problema, u vas gledaju bespomoćni građani i pitaju se šta će tek oni moći učiniti. A na vašoj strani su zakonska ovlaštenja koja vam je dala država kakva nema nijedna druga institucija, imate sredstva prinude i, na kraju, vi zastupate građane u borbi s onima koji krše zakon.

Ogromna većina policajaca postupa ispravno i bez kalkulacija, ali im trebaju savjet i podrška njihovih rukovodilaca, od najmanjeg do najvišeg nivoa. Moraju ih podržati, bodriti i pomoći im kada pogriješe. Tek kada učinite sve što je u vašim rukama i za šta ste ovlašteni, onda možemo analizirati ima li uzroka za ovakvo stanje u drugim institucijama.

Da razjasnimo, Zakon o prekršajima FBiH i Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH su temeljni zakoni koji tretiraju ovu problematiku o kojoj govorimo. I odredbe ovih zakona su do sada bile osnov za trajno oduzimanje vozila od učestalih i grubih prekršilaca zakona.

Jedan dio predstavnika pravosudne zajednice smatra da pitanje trajnog oduzimanja vozila nije jasno i nedvosmisleno riješeno pa se ne upuštaju u donošenje rješenja kojima se vozilo kao predmet kojim se čini prekršaj trajno oduzima.

Molim vas i apelujem - riješimo to. Ne čekajmo nove tragične nesreće.

Svi smo pozvani i odgovorni da to riješimo. Evo prilike i za udruženja sudija, VSTV, forume tužilaštava i za sve policijske organe da u kratkom roku poboljšamo postojeće zakonske odredbe, učinimo ih jasnijim i prohodnijim. To je odgovornije nego da prebacujemo lopticu obaveze i odgovornosti iz jedne u drugu instituciju.

Pojedine odredbe Zakona o prekršajima FBiH nikada nisu zaživjele, odnosno niko ih ne provodi

Prilika je ovo da se kaže, a niko o tome ne govori, da Zakon o prekršajima FBiH u odredbama koje tretiraju lišenje slobode kao osiguranje za naplatu novčane kazne, kao i odredbe koje se tiču prinudne naplate novčanih kazni nikad nisu provedene u praksi.

Je li to uzrok pa imamo vozače koji duguju desetine, pa i stotine hiljada KM novčanih kazni? Evo prilike da i Ministarstvo pravde FBiH i izvršna vlast u Federaciji hitno ponude bolja rješenja ili da se zajednički pronađe način za primjenu postojećih.

Uloga zakonodavne vlasti

Pokazalo se u posljednje vrijeme da kada postoji politička volja u parlamentima na svim nivoima, moguće je brzo i efikasno donošenje odluka i zakona.

Stoga apelujem na sve zastupnike u parlamentima (skupštinama) da obavežu resorna ministarstva da vam u što kraćem roku dostave prijedloge zakonskih rješenja koja će uvažiti mišljenja svih pobrojanih institucija i predstavnika struke i da se po potrebi donesu odgovarajuće odluke.

Kao ilustracija hitne potrebe usklađivanja pojedinih kaznenih odredaba treba istaći da je propisana kazna za vožnju pod dejstvom alkohola (do 0,8‰) 50 KM, a do 1,5‰ 100 KM. Žalosti činjenica da vozač sa 1,5‰ alkohola u krvi, a to je sigurno već onesposobljen vozač, iskoristi još i povlasticu pa u roku osam dana plati 50 KM, a pri tome je vozeći pod dejstvom alkohola ugrožavao mnoštvo života i zdravlje mnogih učesnika u saobraćaju.

Uvjeren sam da će ovo zainteresovati Komisiju za sigurnost saobraćaja pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pa da u što kraćem roku predloži kako povećanje novčanih kazni za teške prekršaje, tako i odredbu o trajnom oduzimanju vozila koje će biti sastavni dio Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja.

Uloga medija

Mediji igraju važnu ulogu u kreiranju javnog diskursa, često uspješno iniciraju ispravljanje određenih anomalija u društvu i mogu značajno utjecati na važna društvena pitanja. Pobrojali smo u ovom tekstu niz subjekata direktno odgovornih za stanje u saobraćaju, s posebnim osvrtom na sigurnost pješaka i problematiku trajnog oduzimanja vozila.

Ne dajte da zbog geopolitičkih tema i političkih prepucavanja zaboravimo naše građane čija je sigurnost u saobraćaju grubo ugrožena.

Pitajte odgovorne svaki dan šta su uradili po ovom pitanju. To je vaša misija i pravo. Obaveza je svih koji su zaduženi za ovu problematiku da vama i javnosti polože račun. Neka se učini nešto konkretno prije nego što obavijestite javnost o novoj tragičnoj nesreći.

Cilj ovog teksta nije prozivka bilo koje institucije, nego poticanje na aktivnu raspravu i poduzimanje konkretnih koraka. Biću sretan da me u toj diskusiji ispravite i predložite i bolja rješenja.

Eto, to je molitva za Orhana i za sve nastradale. Molitva profesionalaca i onih čija je misija da zaštite građane, donose i provode zakon.

*Autor je magistar kriminalističkih nauka