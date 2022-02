Vakcinacija ključ za okončanje pandemije

Kada govorimo o procesu vakcinacije protiv kovida-19 u Republici Srpskoj, još nismo zadovoljni obuhvatom vakcinacije, jer to još nisu brojke koje mogu značajno da utiču na kretanje epidemije, a što jeste krajnji cilj - stavljanje epidemije pod kontrolu.

Vjerujemo da se dosad, kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, vakcinisalo do 50 odsto odraslog stanovništva Srpske.

Ključno pitanje, koje svi postavljamo u posljednje dvije godine, jeste kada će pandemija prestati. A ključni proces za to je vakcinacija, jer se s njom možemo vratiti na staro normalno stanje.

U subotu se navršava godinu dana od početka vakcinacije i podsjetio bih da je dolazak prvih vakcina u RS bio ujedno i prvi dolazak vakcina u cijelu BiH. To je 1. februara prošle godine bila najvažnija vijest, jer smo dobili priliku da djelujemo proaktivno kada je u pitanju ova epidemija. Tada smo prvenstveno htjeli da zaštitimo zdravstvene radnike, koji su već u tom trenutku bili na ivici snaga, a bili su najugroženija populacija. Danas, na sva najčešća pitanja koja građani postavljaju sebi u vezi s vakcinacijom, nauka ima odgovore, ali je pitanje da li ljudi i čuju te odgovore. Hiljade naučnika širom svijeta je nastavilo da prati uticaje vakcina i informacije koje dobijamo idu u prilog tezi da se postiže efekat da se unutar vakcinisane populacije može spriječiti prenos virusa. Kod odluke o vakcinacije, ljudi su često neodlučni ili zabrinuti zbog rizika za zdravlje za koji smatraju da ga sa sobom nosi vakcinacija, uključujući bezbjednost samih vakcina ili mogućnost ozbiljnijih neželjenih reakcija. Međutim, tada zanemaruju rizik od same bolesti, a nažalost znamo da ovaj virus izaziva ozbiljnu bolest. Kod nevakcinisanih osoba često dolazi i do prijema u bolnicu, a nažalost ljudi su izgubili i živote usljed kovida-19.

Ne treba očekivati ni da će virus korona prestati da se širi i da mutira. Ali, ukoliko se vakcinišemo u većem procentu, svakako ćemo smanjiti mogućnost šireg prenosa i mutacija, za koje se potvrdilo da često dolaze iz populacije koja je nevakcinisana, što je bio i jedan od razloga dolaska omikron soja virusa.

Proces vakcinacije ne posmatramo kroz neku vrstu ocjene, ali kada bih morao, dao bih peticu svim građanima koji su se vakcinisali, jer zahvaljujući upravo njima jednog dana će se stati ukraj ovoj pandemiji.

Ponosan sam i što Republika Srpska nije slijepo pratila stope drugih zemalja u pandemiji, jer svako mora taj put samostalno da sagleda i da prilagodi svojim zdravstvenim kapacitetima, demografskoj slici i obimu vakcinacije.

I ljudi koji nisu iz struke dosad su naučili da prate brojeve, da razumiju da više slučajeva znači više prijema u bolnicu, uvidjeli su da je stepen smrtnosti obrnuto proporcionalan stepenu vakcinisanih, te zato još jednom pozivam građane da se vakcinišu.