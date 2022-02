Dio Donbasa bez struje, dijelovi Ukrajine bez interneta, Rusija evakuiše diplomate

DONJECK - Dijelovi ukrajinskog regiona Donbasa suočili su se s nestankom struje, dok su neki dijelovi Ukrajine ostali bez interneta, nekoliko minuta nakon što je njemački kancelar Olaf Šolc saopštio da će Rusiji biti uvedene oštre sankcije, prenio je britanski "Ekspres".

Njemački kancelar je danas saopštio da će Vlada u Berlinu do daljeg suspendovati proces sertifikacije gasovoda Sjeverni tok 2 zbog odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina da prizna dvije samoproglašene republike iz Donbasa.

Ščastija, teritorija koju kontroliše Kijev, izvijestila je o napadima na termoelektranu Lugansk.

Radnici su bili primorani da zatvore elektranu zbog bezbjednosnih mjera, ostavivši region bez struje i grijanja.

Elektrodistribucionu mrežu u Donbasu je navodno granatirala ruska strana, ostavivši transformator u plamenu.

Nekoliko sela u regionu Lugansk trenutno nema struju.

Rusija je objavila da evakuiše diplomatsko osoblje iz ambasade u Kijevu te konzulata u Harkivu, Lavov i Odese. Kao razlog navode "ukrajinske prijetnje".

