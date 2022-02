Fon der Lejen: EU i dalje previše zavisna od ruskog gasa

​BRISEL - Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen saopštila je večeras na Twitteru da je EU i dalje previše zavisna od ruskog gasa.

Međutim, ona je podržala odluku Berlina da se do daljnjeg suspenduje proces sertifikacije gasovoda Sjeverni tok 2 zbog odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina da prizna dvije samoproglašene republike na istoku Ukrajine.

"Njemačka je u pravu po pitanju Sjevernog toka 2. Gasovod mora da bude tema po pitanju energetskog snabdijevanja cijele Evrope. I dalje smo previše zavisni od ruskog gasa. Moramo strateški da diverzifikujemo naše dobavljače i masovno ulažemo u obnovljive izvore energije", istakla je ona na Twitteru.

Germany is right on Nordstream2. The pipeline has to be assessed in light of the security of energy supply for the whole of Europe. We are still too dependent on Russian gas. We have to strategically diversify our suppliers and massively invest in renewables. pic.twitter.com/RrKUZyCTSx