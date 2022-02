Protest podrške Ukrajini pred ruskom ambasadom u Berlinu

​BERLIN - Danas je pred ruskom ambasadom Berlinu održan protest podrške Ukrajini.

Radilo se o dosad najvećem proukrajinskom protestu u Njemačkoj.

Organizovale su ga stranačke organizacije koje okupljaju omladinu Zelenih, liberala konzervativaca i socijalista, prenosi Index.

This demo in front of Russian embassy today in Berlin is the biggest pro-Ukrainian rally I have seen in Germany. Organized by Young Greens, Young Liberals, Young Conservatives and Young Socialists. pic.twitter.com/vH4zOJuaok