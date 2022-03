Ruska vojna operacija u Ukrajini: Putin potpisao novi ukaz (UŽIVO)

MOSKVA – Jedanesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini i tokom noći, po našem vremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim ruskoj Vladi daje rok od dva dana da sastavi spisak zemalja koje vrše neprijateljske akcije prema Rusiji, saopšteno je iz Kremlja.

9.08 - UN: Iz Ukrajine izbjeglo više od 1,36 miliona ljudi

Ujedinjene nacije (UN) saopštile su kako je zbog rata iz Ukrajine u susjedne zemlje izbjeglo više od 1,36 miliona ljudi. Visoki komesarijat za izbjeglice UN-a (UNHCR) saopštio je podatke o izbjegličkoj krizi u Ukrajini. U saopštenju je navedeno kako su od 24. februara do 4. marta iz Ukrajine u susjedne zemlje izbjegle 1.368.864 osobe, od toga više od polovine u Poljsku. U Poljsku su izbjegle 756.303 osobe, u Mađarsku 157.004, Moldaviju 103.254, Slovačku 101.529, Rumuniju 63.192, Rusiju 53.300, Bjelorusiju 406, a druge evropske zemlje 133.876 osoba. Dodatno iz Donjecka i Luganska od 18. do 23. februara u Rusiju je prešlo 96.000 ljudi. "UNHCR je upozorio da bi ukoliko dođe do pogoršanja situacije u Ukrajini, moglo izbjeći oko četiri miliona civila", prenosi Anadolija.

8.50 - Basurin: Ponovno otvaranje humanitarnih koridora

Humanitarni koridori u ukrajinskim gradovima Marijupolju i Volnovahi ponovo će biti otvoreni tokom jutra, izjavio je zamjenik komandanta Narodne vojske (samoproglašene) Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin. "Ujutru će biti otvoreni humanitarni koridori i u Marijupolju i u Volnovahi. I dalje se nadamo da će ukrajinski komandanti nadležni za odbranu naseljenih mjesta dati komandu svojim podređenima da odblokiraju izlaz kako bi civili mogli da napuste te lokacije", rekao je Basurin.

8.14 - Šta stoji u Putinovom ukazu

U ukaz kojim potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin ruskoj Vladi daje rok od dva dana da sastavi spisak zemalja koje vrše neprijateljske akcije prema Rusiji

"Vlada Ruske Federacije da u roku od dva dana utvrdi spisak država koje prema Ruskoj Federaciji, ruskim pravnim i fizičkim licima, vrše neprijateljske akcije", navodi se u dokumentu, prenosi Tass.

Osim toga, ruske kompanije imaće pravo da otplaćuju dugove u rubljama kreditorima iz zemalja koje vrše neprijateljske akcije prema Rusiji. Putin je ranije potpisao i ukaz kojim su utvrđene dodatne isplate porodicama za smrt ili ranjavanje ruske vojske u Ukrajini, prenosi Tass.

Dešavanja koja su obilježila deset dan vojne operacije Rusije u Ukrajini možete pročitati OVDJE.