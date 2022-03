Rusko Ministarstvo odbrane: Došli smo u posjed tajnih ukrajinskih dokumenata

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je došlo u posjed ukrajinskih dokumenata o planu napada na Donbas.

"Dokumenti Nacionalne garde Ukrajine koji potvrđuju pripremu Kijeva za ofanzivnu operaciju u Donbasu u martu došli su u posjed ruske vojske", rekao je danas novinarima zvanični predstavnik ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

Konašenkov tvrdi da ovi dokumenti "potvrđuju tajnu pripremu kijevskog režima za ofanzivnu operaciju u Donbasu u martu 2022. godine“.

Konašenkov je naglasio da Ministarstvo odbrane "dobro pamti izjave rukovodstva kijevskog režima o navodnom odsustvu bilo kakvih planova za oružanu zauzimanje Luganske i Donjecke Narodne Republike i njihovoj želji da riješe sva pitanja navodno političkim i diplomatskim sredstvima”.

"Međutim, originali tajnih vojnih dokumenata Nacionalne garde Ukrajine jasno dokazuju da su ove izjave lažne", rekao je Konašenkov.

On je rekao da naređenje komandanta Nacionalne garde Ukrajine, general-pukovnika Mikole Balana od 22. januara 2022. godine, stoji na raspolaganju ruskom Ministarstvu odbrane, te da je u tom dokumentu detaljno opisan plan za pripremu jedne od udarnih grupa za ofanzivna dejstva u zoni takozvane "operacije kombinovanih snaga" u Donbasu, prenosi TAS S.

Portparol ruskog Ministarstva odbrane istakao da se u naredbi "poklanja značajna pažnja pitanjima odabira osoblja, pregleda svih od strane psihologa i obezbjeđivanja njihove visoke motivacije“.

