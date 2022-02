Stanovnici Kijeva šokirani Putinovom odlukom: "Najstrašnija vijest od 2014."

Agencije izvještavaju da su stanovnici Kijeva šokirani odlukom Rusije da prizna nezavisnost ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk kao samoproglašenih država.

Stanovnicima glavnog grada Ukrajine je još teško povjerovati da se ovo desilo te neki od njih tvrde da su spremni braniti državu ako se desi oružani sukob.

Među njima je i 22-godišnji Artem Ivašenko, kuvar porijeklom iz Donjecka. Kako je izjavio za agenciju AFP, za njega je odluka Rusije najstrašnija vijest od 2014. godine, kada je napustio Donjeck, piše Klix.

Za slikarku Mariju Levhišinu ova odluka je besmislena te se pita otkud Rusiji pravo da ovo učini.

"Zašto bi Rusija priznala ove regije? Ako vam komšija dođe i kaže: 'Ova soba će biti moja', da li će vam stati do njegovog mišljenja ili ne? To je vaš stan i to će uvijek biti vaš stan", kazala je Levhišina za agenciju Associated Press (AP).

Uvjerena je da će Ukrajinci braniti svoju državu ako bude bude potrebno.

Podsjećamo, predsjednik Rusije Vladimir Putin je sinoć, 21. februara, saopštio da će njegova država priznati nezavisnost Donjecka i Luganska kao samoproglašenih država. Rusija je već počela raspoređivati vojsku u ovim regijama Ukrajine tvrdeći da je riječ o "mirovnoj misiji".