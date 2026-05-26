Svijet

Tramp: Čak i ako bi se Iran predao, mediji bi tvrdili da su SAD izgubile

Tramp: Čak i ako bi se Iran predao, mediji bi tvrdili da su SAD izgubile
Foto: Tanjug/AP | Tramp: Čak i ako bi se Iran predao, mediji bi tvrdili da su SAD izgubile

VAŠINGTON – Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas, 26.maja, da bi vodeći američki mediji, čak i u slučaju potpune predaje Irana, tvrdili da su Sjedinjene Američke Države zapravo doživjele poraz.

"Ako bi se Iran predao, priznao da je njihova mornarica nestala i završila na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više ne postoji, i ako bi cijela njihova vojska izašla iz Teherana sa spuštenim oružjem i podignutim rukama, uz povike ‘Predajemo se’, dok mašu bijelim zastavama, a njihovo rukovodstvo potpisalo dokumenta o predaji i priznalo poraz pred moćnim i veličanstvenim SAD, ‘Njujork tajms’, ‘Kineski strit džornal’ (aluzija na „Vol strit džornal“), korumpirani i sada nebitni CNN i svi ostali mediji lažnih vijesti objavili bi da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad SAD", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim riječima, mediji koje je pomenuo "izgubili su put" i "potpuno poludjeli".

Tramp je ranije izjavio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum "ili biti veliki dogovor za sve, ili ga neće ni biti".

Prigovori i ispravke
Vezane vijesti:

Iran: rat i regionalne tenzije

Iran poručio SAD: Dogovor još nije ni blizu

Iran poručio SAD: Dogovor još nije ni blizu

SAD i Iran blizu istorijskog sporazuma

SAD i Iran blizu istorijskog sporazuma

Rubio: Ako sporazum sa Iranom ne bude dobar, SAD će se nositi sa tim na drugi način

Rubio: Ako sporazum sa Iranom ne bude dobar, SAD će se nositi sa

Šta predviđa mirovni sporazum između SAD i Irana?

Šta predviđa mirovni sporazum između SAD i Irana?

SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma

SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma

Kako školjke i alge pomažu Iranu u blokadi Ormuskog moreuza

Kako školjke i alge pomažu Iranu u blokadi Ormuskog moreuza

Netanjahu saziva hitan sastanak zbog američko-iranskog sporazuma koji razmatra Tramp

Netanjahu saziva hitan sastanak zbog američko-iranskog sporazuma

Tramp pred odlukom: Iran i Pakistan ponudili revidirani plan za mir

Tramp pred odlukom: Iran i Pakistan ponudili revidirani plan za

Tramp traži uranijum: Nova razmjena prijetnji Irana i SAD

Tramp traži uranijum: Nova razmjena prijetnji Irana i SAD

Hamnei izdao direktivu: Uranijum mora da ostane u Iranu

Hamnei izdao direktivu: Uranijum mora da ostane u Iranu

Vens o Iranu: Završićemo posao i dolazimo kući, to je predsjednik obećao

Vens o Iranu: Završićemo posao i dolazimo kući, to je predsjedni

Iran postavio šest uslova za mir

Iran postavio šest uslova za mir

Tramp prijeti Iranu: Vrijeme vam ističe, bolje da požurite

Tramp prijeti Iranu: Vrijeme vam ističe, bolje da požurite

Kopneni transport mijenja brodski zbog blokade Ormuskog moreuza

Kopneni transport mijenja brodski zbog blokade Ormuskog moreuza

Rat u Iranu uskoro bi mogao uticati na to kako koristite internet

Rat u Iranu uskoro bi mogao uticati na to kako koristite interne

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Iranski ministar tvrdi: U Ormuskom moreuzu ima mina

Iranski ministar tvrdi: U Ormuskom moreuzu ima mina

Pentagon priprema "Operaciju Malj": Novo ime za novi rat?

Pentagon priprema "Operaciju Malj": Novo ime za novi rat?

Ostale vijesti
Najčitanije