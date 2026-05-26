Tramp: Čak i ako bi se Iran predao, mediji bi tvrdili da su SAD izgubile

VAŠINGTON – Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas, 26.maja, da bi vodeći američki mediji, čak i u slučaju potpune predaje Irana, tvrdili da su Sjedinjene Američke Države zapravo doživjele poraz.

"Ako bi se Iran predao, priznao da je njihova mornarica nestala i završila na dnu mora, da njihovo ratno vazduhoplovstvo više ne postoji, i ako bi cijela njihova vojska izašla iz Teherana sa spuštenim oružjem i podignutim rukama, uz povike ‘Predajemo se’, dok mašu bijelim zastavama, a njihovo rukovodstvo potpisalo dokumenta o predaji i priznalo poraz pred moćnim i veličanstvenim SAD, ‘Njujork tajms’, ‘Kineski strit džornal’ (aluzija na „Vol strit džornal“), korumpirani i sada nebitni CNN i svi ostali mediji lažnih vijesti objavili bi da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad SAD", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim riječima, mediji koje je pomenuo "izgubili su put" i "potpuno poludjeli".

Tramp je ranije izjavio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum "ili biti veliki dogovor za sve, ili ga neće ni biti".