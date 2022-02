Derventa domaćin starta posljednje etape trke "Beograd – Banjaluka"

Domaćin starta posljednje etape 16. trke "Beograd – Banjaluka" biće Derventa, iz koje će više od 150 biciklista krenuti ka Banjaluci 17. aprila, odlučeno je na sastanku direkcije trke sa gradonačelnikom Dervente Miloradom Simićem.

Grad na Ukrini godinama je suorganizator ove biciklističke trke, a drugi put će biti domaćin starta etape. Prvi put je to bio 2020. godine.

"Izuzetno mi je drago što će Derventa ponovo biti domaćin starta. Uz Beograd, Banjaluku i Bijeljinu ovaj grad je najviše puta bio sastavni dio trke, a gradonačelnik Simić njen istinski prijatelj. Tako je i ovaj put. Zvanični ugovor ćemo potpisati u narednih dvadesetak dana, ali u ovom slučaju on nije ni potreban, jer su riječi i pružena ruka jače od bilo kakvog papira", rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja i dodao da će grad osjetiti benefite domaćinstva ovakvog događaja:

"Nije mala stvar kada u vašem mjestu spava tristotinjak gostiju jednu noć. Svi oni će to veče izaći da obiđu Derventu, priredićemo i lijep zabavni program za njih, te organizovati trke za najmlađe Dervenčane. To je možda i najljepša slika ovog događaja koji je mnogo više od samog profesionalnog takmičenja.

Ovogodišnje izdanje trke biće održano od 14. do 17. aprila, a za sada je poznato da će biti vožene etape od Obrenovca do Bijeljine, od Bijeljine do Vlasenice i od Dervente do Banjaluke. Postoji mogućnost da bude održana još jedna etapa, jer ima još gradova koji žele da ugoste karavan, a sve će biti poznato do kraja februara.