Đoković i Medvedev opet trenirali zajedno - bilo "zabranjenih" udaraca

Baš kao i na Mastersu u Parizu, gdje su zajedno trenirali, a potom i igrali u finalu, Novak Đoković i Danil Medvedev nastavili su s istom praksom i u Torinu.

Prvi i drugi teniser svijeta sparingovali su uoči početka Završnog masters turnira u "gradu Fijata".

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama može se vidjeti da se igrao veoma dobar tenis.

Čak je u jednom momentu Medvedev na mreži uputio lopticu u tijelo Đokovića, ali bez "zle krvi".

Sve je prošlo u dobrom raspoloženju, a posljednji poen osvojio je Medvedev i proslavio ga stisnutom pesnicom, dok mu je Đoković sportski pružio ruku.

Završni Masters otvoriće Danil Medvedev i Hubert Hurkač u nedjelju od 14 časova.

Iste večeri će u 21 čas igrati Aleksandar Zverev i Mateo Beretini.

Prvi meč će Novak odigrati u ponedjeljak od 14 časova protiv norveškog tenisera Kaspera Ruda.

(B92.net)

Courtside with the World No.1 and World No. 2 in Torino @DjokerNole @DaniilMedWed #NittoATPFinals pic.twitter.com/75OBlkQ9RJ