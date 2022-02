Strahinja Erić iz Pekinga za “Nezavisne”: Fizički nisam daleko od ostalih

Zimske olimpijske igre u Pekingu polako ulaze u završnicu, što znači da se i boravak bh. delegacije bliži kraju. Svi bh. olimpijaci su bar po jednom izlazili na borilišta, a do kraja Igara još nekoliko njih će upisati nastupe.

Među onima koji će još jednom izaći na stazu u Pekingu je i mladi reprezentativac BiH u skijaškom trčanju Strahinja Erić.

Član Ski kluba Sarajevo- Istočno Sarajevo je u svom debiju na ZOI ostvario dobar rezultat osvojivši 59. mjesto u sprint trci sa svega 18 sekundi zaostatka za olimpijskim šampionom (Lukas Ševanat-Francuska), potom je na 15 km zauzeo 87. poziciju, a zu subotu ga očekuje nastuo na 50 km.

Ovaj dvadesetjednogodišnjak govorio je za "Nezavisne" o utiscima iz Pekinga, kovid mjerama, atmosferi u bh. timu, te koliko je zadovoljan rezultatima na svojim prvim Igrama.

“Što se tiče samih borilišta i olimpijskog sela tu je sve vrhunski. Imamo organizovane autobose svakih deset minuta kada imamo takmičenja, kada ih nema, autobusi su tu svakih pola sata. Sve je napravljeno novo, ide se u krug od sela do borilišta, sve okolo je prelijepo, sve svijetli, tu je kao i neki kineski zid koji svijetli po noći, zaista je fascinantno”, kaže na početku razgovora Strahinja Erić.

Talentovani bh. olimpijac naglašava da se mjere po pitanju Kovida-19 bile i više nego rigorozne, posebno na startu Igara, dok je situacija kako se bliži kraj OI nešto bolja. “Na početku su bili baš previse rigorozni, bilo je baš strašno, testiranja dva puta dnevno i na sve se pazilo. Sada je to u nešto blažoj mjeri, uzima nam se svako jutro samo bris iz grla, to je gotovo za 10-tak sekundi, što je dosta bolje nego na početku. Kad ustanemo testiramo se i nastavljamo dalje”, ističe član bh. olimpijskog tima.

Druženje i treninzi između takmičenja su nešto što olakšavaju bh. olimpijcima da imaju što sadržajnije dane obzirom da su zatvoreni u jedan krug.

"Družimo se između sebe, moramo inače bi poludili. Zatvoreni smo u ovom balonu, imamo nekih 500 metara krug, nema izlazaka, samo borlišta i do sela i to je to. Napravile su se dobre grupice i stvarno nam je zanimljivo. Trudimo se da potrošimo vrijeme. Posebno je zanimljivo na treninzima kada se okupi nas desetak, to su se nek stvari koje nemamo u BiH, da imate 10-tak vrhunskih sportista koji se voze zajedno, vuče svako svakoga, pričate, zezate se, a uz sve ide vrhunski trening, prkatički dva sata bez napora. Kod nas recimo nas par imama svako svoj trening, što je veoma teško kako psihički tako i fizički", kaže Erić.

Kada su u pitanju rezultati, mladi Paljanin je zadovoljan. Posebno izdvaja njegovu primarnu disciplinu sprint u kojem je osvojio 59. mjeesto ostavivši iza sebe dosta iskusnije takmičare.

"Rezultatom u sprintu sam baš zadovoljan, 18 sekundi zaostatka za olimpijski pobjednikom je po meni vrhunski posebno kada znamo koliko smo mali u odnosu na svih i koliko je sve loše u ovom sportu. Istina mnogi kažu da imamo planine, ali nije sve u planinama. Ja fizički nisam daleko od ostalih, puno je tu do samog sistema treninga i drugih stvari. Većina imaju svoje doktore, fiziotarapeute i ko zna koliko ljudi u timu. Sve to kad se sabe 18 sekundi nije ništa. Najvažnije da imam još dosta prostora za napredak. Ovo su moje prve Igre i sigurno veliko iskustvo je samo učesvovati. Nadam se da ću tu biti i na sljedećim Igrama. Tada ću biti i iskusniji i očekivati bolje rezultate. Potrudiću se da neke sitnice popravim, bar nešto što je do mene i trenera. Vidjećemo šta se može desiti, sigurno je da mogu napredovati u četverogodišnjem ciklusu", zaključio je Strahinja Erić koji će posljednji nastup u Pekingu imati 19. februara kada je na programu trka na 50 km