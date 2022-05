Ovo će biti najduža avio-linija na svijetu

Australijska avio-kompanija "Qantas" najavila je da će do kraja 2025. pokrenuti najduži neprekinuti komercijalni let – od Sidneja do Londona za 19 sati.

Nakon pet godina planiranja, kompanija je objavila da je naručila 12 Airbusovih aviona A350-1000 za letove do udaljenih gradova u sklopu programa Project Sunrise.

Ti letovi startovaće iz Sidneja do kraja 2025. godine, a kasnije bi mogli da se prošire i na Melburn.

"Novi tipovi aviona omogućavaju nove stvari", rekao je direktor Qantasa Alan Džojs u saopštenju.

"A350 i Project Sunrise pretvoriće svaki grad u samo jedan let udaljen od Australije”, dodao je.

Qantas je započeo ispitivanje dugih letova 2019. god, uključujući tada probni, 17,8 hiljade kilometara dug let između Londona i Sydneja koji je trajao 19 sat i 19 minuta. Iste godine isproban je i let između Njujorka i Sidneja, dug 16,2 hiljade kilometara, u trajanju od nešto više od 19 sati.

Trenutni najduži komercijalni let ima Singapore Airlines. Iz tog grada države do Njujorka se može stići za nešto manje od 19 sati, što je udaljenost od oko 16,7 hiljada kilometara. Qantas već leti između Pertha i Londona, što iznosi oko 14,5 hiljada kilometara i traje 17 sati.

Maksimalan komfor

“Kao što biste očekivali, posebno se radi na dizajnu putničke kabine kako bi bila što udobnija za dugi let”, rekao je Džojs. Qantas je objavio da će u novi avion A350 stati 238 putnika, a prva klasa će nuditi odvojeni krevet, fotelju i garderober.

Svi putnici će na raspolaganju imati zonu osmišljenu za “kretanje, rastezanje i hidrataciju”. Qantas je potvrdio da od Airbusa naručuje i 40 aviona A321 XLR i A220. Do kraja 2034. planira da kupi još 94 aviona tih modela.

Oni će biti "okosnica naše domaće flote za idućih 20 godina i doprineće da ova država ostane u pokretu", nastavio je Džojs pa dodao da će nove letjelice smanjiti emisije štetnih gasova za najmanje 15 odsto.

"Izašli smo iz ove pandemije kao strukturno drugačija kompanija", naglasio je šef Qantasa.

“Udio na domaćem tržištu je veći, a potražnja za direktnim međunarodnim letovima je snažnija nego što je bila pre kovida”, zaključio je.

