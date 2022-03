SASTOJCI:

4 jaja

100 g samljevenih ovsenih pahuljica

(ili integralnog brašna)

1 kašičica praška za pecivo

50 ml maslinovog ulja

300 g narendane tikvice

120 g slanine

120 g kačkavalja

so, biber

PRIPREMA:

Slaninu isjeckajte i propržite na tavi bez dodavanja masnoće. Za to vrijeme tikvicu operite, posušite i narendajte u veću činiju na krupnu stranu ribeža (ne morate je guliti ukoliko je kora u redu). Nakon toga u istu činiju narendajte i kačkavalj. Zatim u smjesu dodajte jaja, samljevene pahuljice, prašak za pecivo, ulje, so i biber. Nemojte mnogo soliti jer su i slanina i sir slani, dovoljno je do pola ravne kašičice soli. Smjesu izlijte u kalup za pečenje obložen pekpapirom (prečnika 26 cm) i poravnajte. Australijski tart pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni, dok ne počne da se odvaja od stranica kalupa i ne porumeni (oko pola sata).