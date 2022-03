Ovaj ukusni recept vafli sa borovnicama oduševiće vaše nepce.

SASTOJCI:

250 g brašna 1 puding s ukusom bijele čokolade 100 g šećera 2 vanilin šećera 1 prašak za pecivo četvrtina kašičice soli 100 ml ulja 250 ml hladnog mlijeka 1 jaje 100 g borovnica

PRIPREMA:

U odgovarajućem sudu sjedinite brašno, puding sa ukusom bijele čokolade, šećer, vanilin šećer, prašak za pecivo i so. Promiješajte pa dodajte ulje, mlijeko i jaje. Sve sastojke izmiješajte dobro, da se smjesa ujednači, a zatim joj dodajte borovnice. Kutlačom dobijenu smjesu sipajte u aparat za vafle/bakine kolače i pecite do zlatnožute boje. Premažite aparat uljem dva do tri puta tokom pečenja vafla. Kada su gotovi ostavite ih da se prohlade, a prije posluživanja prelijte ih medom ili nekim voćnim sirupom.