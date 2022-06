Jare sa ušima dugim skoro pola metra

Upoznajte Simbu, jare koje zbog svojih velikih ušiju neodoljivo podsjeća na slonića Damba, glavnog lika iz istoimenog crtaća.

Vjerovali ili ne, uši ovog mališe dugačke su čak 48 centimetara.

Muhamed Hasan Nareho, vlasnik mladunčeta otvorio je za Ruptly kapije svoga imanja i podijelio zanimljive detalje.

"Rodio se na ovoj farmi. Uši su mu po rođenju bile dugačke 48 centimetara. Prijavio sam ga za Ginisovu knjigu rekorda, ali do sada me još nisu kontaktirali. Ali sam siguran da će me uskoro pozvati i da će registrovati ovaj svjetski rekord, jer je to jedinstvena koza na svijetu koja je rođena sa ušima dugim 48 centimetara", objasnio je on.

Istakao je da će Simbine uhice sa godinama još više rasti.

S obzirom na to da je još uvijek mali, Hasan ga hrani isključivo mlijekom i to na flašicu.

Za razliku od pasa, u Ginisovoj knizi nema koza za najdužim ušima.

Nadamo se da će Simba biti prvi, koji će se u toj kategoriji u nju upisati.

