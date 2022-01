Književnost Emira Sokolovića se vraća u Italiju

ZENICA - Poslije pauze izazvane pandemijom i neučestvovanja na festivalima u Italiji, kako nam je saopštio književnik Emir Sokolović, njegova književnost se polako vraća u Italiju, gdje je u pretpandemijskom periodu bila izuzetno prisutna.

Prva vijest koja je pristigla jeste da je pjesma "Čudoređe iz Lurda/ Miracolo di Lourdes", kojom je autor aplicirao na konkurs Premio Internazionale di Poesia Religiosa "Beata Vergine Maria di Lourdes", ušla u samo finale i sada se očekuju rezultati. Pobjednik će biti poznat 12. februara tekuće godine na održavanju same manifestacije. Vijest se nije uspjela ni plasirati javnosti, a Emir Sokolović je imenovan za člana žirija na prestižnom Premio Intercontinentale "Le Nove Muse" festivalu, na čijem čelu je izuzetna pjesnikinja Maria Pratici. Veliko finale je bilo dodjela specijalne nagrade izboru pjesama iz zbirke u nastajanju "Sanjari/ Sognatore" na festivalu "Ossi di Seppia".

"U periodu pandemije redukovao sam aplikacije na festivale koji se održavaju u Italiji i to iz dva razloga: prvi je nemogućnost putovanja, a drugi je da svjestan te činjenice nekom ne uzimam mjesto. No, vjerujući da je ova pošast u zalazu i kako postoje festivali na kojima sam poslovično prisutan, nisam mogao svoje čitaoce uskratiti zadovoljstva da povremeno podijele moj uspjeh jer u kontinuitetu vjeruju u moje djelo i to što činim. A za dalje ćemo vidjeti", rekao je Sokolović.