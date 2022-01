Najiščekivanije knjige u 2022: Godina poznatih i pisaca koji obećavaju

Od filmova najvećih filmskih kreativaca današnjice, preko novih albuma do kojih odbrojavamo, pa sve do književnih noviteta o kojima već sad bruje svjetski književni magazini i zajednice obožavalaca pojedinih autora - početak ove godine donosi dozu uzbuđenja zbog svega što nam svijet kulture sprema.

Godina 2022. donosi novitete nekih od najinteresantnijih autorskih imena iz raznih dijelova svijeta, većinom već poznatih književnoj javnosti zahvaljujući prethodnim zapisima, ali i onih koji tek treba da se dokažu.

"To Paradise" Hanja Janagihara

Godina u književnosti počinje jakim naslovom i autorskim imenom. Hanja Janagihara 2015. godine iznenadila je književnu kritiku romanom "A Little Life" koji je iste te godine proglašen budućim klasikom nove generacije. I danas je jedan od omiljenih romana mnogih čitalaca ove autorke s Havaja, a nakon nekoliko godina Janagihara se vraća s novim romanom "To Paradise". Izuzetno kompleksan i raskošan roman rasteže se na tri stoljeća i tri verzije američkog života i sudbine kroz sagu o porodici, ljubavi, političkim sistemima i njihovom učinku te sudbini koja čeka u svakoj od te tri verzije američkog života. Knjiga izlazi 11. januara.

"The Christie Affair" Nina de Gramont

Nina de Gramont u karijeri je napisala brojne romane i zbirke kratkih priča, a u uzbudljivu čitalačku godinu uvešće nas njen roman "The Christie Affair", koji je temom privukao pažnju svih koji prate izdavačku industriju. U pitanju je roman zamišljen kao reinterpretacija 11-dnevnog nestanka kultne autorke Agate Kristi, koji je zaplijenio pažnju javnosti. Autorka nas u romanu uranja u raskošan svijet Londona dvadesetih godina 20. vijeka, a sve počinje iz perspektive fiktivnog lika koji se temelji na stvarnoj osobi. Dvadesetih se godina ovaj lik infiltrirao u krugove kojima su se kretali i Agata Kristi i njen suprug Arči, a za kratko vrijeme je, osim u njihove živote, ušetala i u njihov brak i postala Arčijeva ljubavnica. Knjiga izlazi 1. februara.

"Burning Questions" Margaret Atvud

Margaret Atvud je kulturna ikona koja svoj status iz godine u godinu podiže na sve više nivoe. Autorka planetarno prepoznatih knjiga "The Handmaid's Tale", "Freedom", "Dearly", a nedavno i "The Testaments" vraća se ove godine s novim djelom, ovog puta publicističke naravi. Njena kolekcija eseja "Burning Questions" izlazi 1. marta, a u njima raspravlja i komentariše upravo ta goruća pitanja kao što su pitanje budućnosti na planeti, finansijskog kraha, političkog totalitarizma, života uz pandemiju i sličnih. Sve to dolazi uz dozu njenog britkog komentara i humora, zbog čega ovu knjigu svakako želimo na svojoj polici.

"Companion Piece" Ali Smit

Škotska književnica Ali Smit svrstala se među najhvaljenije autore posljednjih godina svojom tetralogijom "Autumn, Winter, Spring, Summer", koje je objavljivala između 2016. i 2020. godine. Romanima koji se ističu upečatljivom lirskom prozom i osvrtima na aktuelne društvene situacije, Smitova je postala jedan od najzanimljivijih književnih glasova svoje generacije. Iščekivani nastavak (ali zapravo zaseban roman) "Companion Piece" pokušava zaviriti u budućnost nakon jeseni, zime, proljeća i ljeta i otkriti kako se svijet nastavlja nezaustavljivo mijenjati.

"This Time Tomorrow" Ema Straub

Ema Straub je mlada autorka koja se već istakla romanima "The Vacationers", a prošle godine i hitom "All Adults Here", koji je svojevremeno bio među najpopularnijim novim knjigama 2021. godine. U maju bi trebalo da bude objavljen njen novi naslov "This Time Tomorrow" koji prati Alis, 40-godišnju ženu koja je relativno zadovoljna svojim životom. Međutim, njen je otac fizički sve lošije, a ona postaje sve tjeskobnija. Jednog se jutra probudi i nalazi se ponovo u 1996. godini - na svoj 16. rođendan. Međutim, ono što je više iznenadi od pogleda na sebe u adolescenciji je upravo pogled na svog oca koji je tada bio u punoj snazi.