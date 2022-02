Objavljena nova knjiga pjesama književnika Vlaste Mladenovića

NEGOTIN - Reč moja beše britka, /kao sablja, ljuta britva, /oštrica mača, /sada je stišana, /povučena, uvučena /u korice knjige, /čeka svog tumača.

Ovo su stihovi Vlaste Mladenovića, poznatog pjesnika iz Negotina, objavljeni u njegovoj najnovijoj knjizi "Povratak u osamdesete, renoviranje" koncem prošle godine. Riječ je o izboru iz njegove poezije, a uvodni stihovi su iz pjesme "Po-etička akta" i posvećeni su njegovom kolegi Vasi Pavkoviću.

"Kao nada, iznenada /pojavi se barka u boci, /zapljusnu obalu budućnosti /i izađoše svedoci, /utvrđujući po-etička akta /na vrhu Ararata", druga je i ujedno završna strofa pomenute Mladenovićeve pjesme, koja možda na najbolji način ilustruje zbirku pjesama u kojoj se pjesnik osvrnuo na srpsku pjesničku scenu osamdesetih godina prošlog vijeka.

Pored stihova posvećenih Vasi Pavkoviću, Mladenović je ispisao posvete i svojim prijateljima Adamu Puslojiću, Jovici Tišmi, Milovanu Marčetiću, Đorđu Kuburiću, Milanu Orliću, Bojani Stojanović Pantović, Nenadu Kebari, ali i preminulim predstavnicima poetske scene osamdesetih Staniši Nešiću (1956-2016), Zoranu Pešiću Sigmi (1960-2019) i Miljurku Vukadinoviću (1953-2021).

"U mojoj najnovijoj knjizi 'Povratak u osamdesete, renoviranje' osvrnuo sam se na srpsku poeziju osamdesetih godina prošloga veka, kada je pesnikovanje bilo dostojno čoveka, u promotivnim salama književne večeri su bile prepune slušalaca, kritika je revnosno pratila izdavačku produkciju, skoro sve novine imale su rubriku za kulturu i poezija je bila bitno zastupljena", kaže Vlasta Mladenović za "Nezavisne" povodom objavljivanja njegove nove knjige.

Kako dodaje, on se sa nostalgijom prisjeća dobrih starih vremena.

"Ja sam sada mogao sa vremenske distance da bolje sagledam to zlatno vreme poezije. Cilj ove knjige je da starije generacije podsetim na to vreme, a mlađe upoznam kako s načinom pevanja, tako i sa sadržinom pesničke ispunjenosti, kada je poezija osvajala prostore slobode i bilo je nade", ističe Mladenović.

Recenziju za knjigu potpisuje pjesnik Živko Nikolić.

"Vlasta Mladenović je otpočeo, kao vrlo mlad pesnik, sa pesmama povišene retorike, zgusnutih metafora, jakog naboja i reskog rimovanja, da bi ubrzo prešao na kratke poetske forme, na minijature kratkog, lepršavog stiha, sa povremenom, usputnom rimom i sa skoro obaveznim neuobičajenim, neočekivanim poentama. Tom načinu organizovanja i ispisivanja stihova Vlasta je ostao dosledan i to se i u ovom izboru i te kako uočava", kaže Nikolić, zaključujući da ove pjesme imaju dodatan kvalitet - dobrom govorniku, dobrom kazivaču poezije, a Vlasta Mladenović to svakako jeste, one su blagorodne i ostavljaju izuzetan utisak na one koji vole poeziju i da slušaju, a ne samo da je čitaju.