Zoran Matić za "Nezavisne": Putopis nije putopis bez ličnog doživljaja

Zoran Matić mladi je putopisac iz Banjaluke, koji je u vikendu iza nas objavio knjigu "Putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu" kao svojevrsni nastavak njegove prve knjige "50 top lokacija Bosne i Hercegovine", čiji je tiraž rasprodan u veoma kratkom roku.

Prvu promociju knjige Matić će održati već u četvrtak sa početkom u 20 časova u Narodnom pozorištu RS, a ovim povodom o knjizi je govorio i za "Nezavisne novine".

NN: "Putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu" je dopunjeno izdanje knjige "50 top lokacija Bosne i Hercegovine". Šta je ono što možemo pročitati u drugoj, a nismo imali priliku u prvoj knjizi?

MATIĆ: Knjiga "Putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu" je svojevrsni nastavak prošle knjige. Ova knjiga ima 150 lokacija podijeljenih u turističke kategorije kao na primjer: gradovi i opštine, jezera, rijeke, prirodne oaze, planine, tvrđave, vjerski objekti i svetilišta, gastronomija, društveni fenomeni, autentični suveniri i preporuke za klubove i kafiće koji čuvaju i baštine rokenrol kulturu. Ono što volim da naglasim kad je u pitanju sadržaj knjige, ova knjiga sadrži moj doživljaj svih lokacija, način pisanja je kao da uz kafu preporučujem ljudima gdje da odu za vikend, jer tako je i ideja za knjigu nastala.

NN: Promocija knjige u Banjaluci je najavljena za 25. novembar. Ko će govoriti na promociji i da li već imate u planu promocije po drugim gradovima?

MATIĆ: Jeste, 25. novembra imam čast i zadovoljstvo da svoju knjigu predstavim u jednom od kulturnih bastiona BiH. Promocija počinje u 20 časova, ulaz je besplatan. Moderator promocije je moja draga prijateljica Milijana Bojić, tako da ćemo nas dvoje na jedan lijep i drugarski način da prezentujemo moju knjigu i popričamo o ljepotama Bosne i Hercegovine. Nakon promocije je druženje uz koncert "Balkan Expressa" u kafiću "Rock Symphony", pa da uživamo u jednoj prelijepoj večeri u Banjaluci. Nakon banjalučke promocije očekuje me turneja po gradovima BiH. U srijedu, 1. decembra, Gradska biblioteka Zenica, u petak, 3. decembra, klub MASH, u subotu, 4. decembra, u kafe-baru "Mr. Elephant" u Istočnom Sarajevu, u nedjelju, 5. decembra, u Prnjavoru u pabu "Pet lampi" i 17. decembra u Kamernom teatru 55, tako da biće lijepo druženje širom zemlje.

NN: Tiraž knjige "50 top lokacija Bosne i Hercegovine" rasprodan je za godinu dana. O kolikom se tiražu radi, te kakve su bile reakcije čitalačke publike?

MATIĆ: Za nekih devet mjeseci rasprodan je tiraž od 1.500 knjiga i ja još ne mogu da vjerujem da se to desilo. Mislio sam da će duže trajati, s obzirom na to da je promovisana u mojoj režiji u BiH i Srbiji. Tako da ne mogu dovoljno da zahvalim ljudima na podršci. Gdje god idem s knjigom i pričom o putovanjima u BiH, srećem ljude koje istinski zanima ova tema, tako da interesovanje je veliko. Generalno moj cilj je da ljudi kad se sve vrati u normalu barem jedan vikend godišnje provedu u BiH i uživaju, jer vidjeli smo da možemo.

NN: Kakva su iskustva s putovanja po pitanju iskorištenosti turističkog potencijala Bosne i Hercegovine?

MATIĆ: Bosna i Hercegovina je prebogata turističkim blagom u svim sferama turizma. Ipak, širom tih mjesta situacija je raznolika, ono što je pohvalno na većini lokacija postoje ljudi koji zaista brinu o mjestima i pružaju usluge turistima i putnicima, ali ima još mnogo mjesta koja treba uređivati i poboljšavati ponudu. Jedina dobra strana ove situacije sa virusom korona je to što je pomogla u podizanju svijesti o važnosti domaćih destinacija. Više posjeta u proteklom periodu značilo je i više pažnje i više brige o tim mjestima, tako da se iskreno nadam da će trend "vođenja računa" biti i dalje prisutan.

NN: S obzirom na to da ste pomenuli i neke od ljudi koji su obilježili ovu zemlju, da li ste imali uzora u pisanju, nekog ko se bavio sličnim poslom, poput, recimo, Zuke Džumhura, autora čuvene knjige "Hodoljublja"?

MATIĆ: Često ističem kako su ljudi koji ovdje žive najveće blago, jer kroz taj karakter najbolje možete upoznati ovu zemlju. Kroz knjigu su prikazani svi važni ljudi koji su svojim radom doprinijeli očuvanju karaktera i duha ove zemlje, među njima i gospodin Zuko Džumhur, kojeg izuzetno cijenim i poštujem, koji svakako i jeste jedan od mojih uzora. Ipak, direktna motivacija i uzor za način pisanja i izgled mojih knjiga je Ričard Tomson, koji je autor putopisnih vodiča za upoznavanje Evrope. Takva vrsta knjiga koje nalazimo po knjižarama ili sajmovima opisuje svjetske destinacije, zemlje i metropole na zanimljiv način i to sam želio i ja postići. Tako da knjiga ima i putopisnog duha i izgleda tih svjetskih vodiča i malo enciklopedijskog karaktera.

NN: Šta je za Vas najvažnije prilikom pisanja jednog putopisa?

MATIĆ: Mislim da putopis nije putopis bez ličnog doživljaja. Mnogo vremena sam proveo na putu obilazeći ove lokacije, doživljavajući svaku od njih i najvažnije mi je da nekako "upakujem" tu ličnu emociju u opis. Prvenstveno zbog toga što to razlikuje moju knjigu od brošura i podataka sa samih lokaliteta koji su svedostupni, a drugi razlog je što čitajući taj moj doživljaj možete prepoznati sebe ili nekoga iz svog okruženja. Potpuno je normalno da vas kao čitaoca neka lokacija ne zanima, ali je lijepo kad kroz taj doživljaj koji čitate prepoznate nekoga iz vašeg okruženja kome bi se to dopalo i preporučite mu. Mislim da je to važnost i misija sadržaja jednog putopisa, barem ovakvog kakav je moj.