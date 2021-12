"Borba ili bijeg" Adele Jušić: Kako društvo razumije bolesti zavisnosti

Izložba "Borba ili bijeg" umjetnice Adele Jušić biće otvorena večeras u 18 časova u sarajevskoj galeriji "Charlama Depot", a riječ je o postavci fotografija, čiji je kustos Saša Bukvić. Kako kaže autorka izložbe, fotografije su snimljene u bolnici za liječenje i rehabilitaciju zavisnosti u aprilu tekuće godine.

"Mali balkon s metalnim rešetkama bio je prostor za pušenje gdje se tokom dana družilo oko 25 pacijenata iz cijelog svijeta. Pušeći jednu cigaretu za drugom, pokušavali smo uhvatiti malo sunca dok smo pričali životne priče koje su sve dovele tamo. Većina pacijenata mi je dozvolila da ih fotografišem, iako je fotografisanje na klinici bilo striktno zabranjeno", kaže Adela Jušić, dodajući da ovim radom želi otvoriti diskusiju o društvenom razumijevanju zavisnosti.

Bihevioralna nauka, dodala je ona, decenijama se bori da razotkrije mitove i zablude o prirodi zavisnosti od droga i alkohola.

"Smatralo se da su ljudi s poremećajem upotrebe supstanci nemoralni i da im nedostaje snaga volje. Oznake i termini kao što su 'zavisnik' i 'alkoholičar' - čak i 'zloupotreba supstanci' i 'zloupotreba droga' - opstaju i danas i dodatno stigmatiziraju bolest i one koji se s njom bore. Ovakav 'jezik' i pogledi oblikuju odgovore društva na poremećaj upotrebe supstanci, tretirajući to stanje kao moralni nedostatak, a ne kao kompleksno zdravstveno pitanje, što dovodi do naglaska na kažnjavanju, a ne na prevenciji i liječenju bolesti", kaže autorka izložbe fotografija.

Bosanskohercegovačko društvo, zdravstveni i obrazovni sistem, ističe Jušićeva, ovom se temom skoro i ne bave, a PTSP, siromaštvo i razne posljedice rata, pored ostalih, razlozi su za veliki broj zavisnika svih generacija.

"Zavisnici od alkohola i droga, kao i kocke i drugih, u našem društvu su stigmatizirani i marginalizirani, što ih sprečava da zatraže zdravstvenu i bilo kakvu drugu pomoć. Reakcija borbe ili bijega je automatska fiziološka reakcija na događaj koji se doživljava kao stresan ili zastrašujući. Percepcija prijetnje aktivira simpatički nervni sistem i pokreće akutni odgovor na stres koji priprema tijelo za borbu ili bijeg. Ovi odgovori su evolucijske prilagodbe za povećanje šansi za preživljavanje u prijetećim situacijama", navela je Jušićeva.

Izložba "Borba i bijeg" će biti otvorena svakim danom osim nedjelje od 12 do 15 časova do 10. januara 2022. godine.