Izložba "Stanja" akademskog slikara Marka Kusmuka u Beogradu

BEOGRAD - Izložba "Stanja" akademskog slikara Marka Kusmuka trebalo bi da bude otvorena u srijedu u 19 časova u beogradskoj galeriji "Sanjaj", a riječ je o jednom u nizu predstavljanja ovog veoma uspješnog umjetnika čija djela je u posljednje vrijeme vidjela publika u Splitu, Trebinju i Sarajevu, ali i u njemačkim gradovima Budelzdorfu i Remagenu.

"Kompleksna i slojevita poetika jedna je od najupečatljivijih osobina radova ovog nadarenog umetnika. Podjednako dobro se snalazeći i u malom i u velikom formatu, Kusmuk upotrebom bogatog slikarskog rečnika uspeva da prikaže večne teme", saopšteno je iz galerije "Sanjaj" koju vodi galerista Sanja Janković.

Kako je istaknuto, ona i ovom izložbom nastavlja da pruža priliku mladim umjetnicima da javnosti prikažu svoja djela.

"Otuda je i praksa ove galerije da tokom trajanja izložbi organizuje i umetnička vođenja za studente, kolekcionare i sve ljubitelje umetnosti. Termini za ova svojevrsna putovanja kroz dela slikara koji ovde izlažu se najavljuju na Instagram profilu galerije", saopšteno je iz galerije.

Kusmuka u svijetu slikarstva zovu majstorom za geografiju lica i on sam kaže da najveći kvalitet svog slikarstva prepoznaje u deformaciji portreta te da se drži školskih načela koja nose kvalitet slike u vidu dobre kompozicije.

"Koliko god da je ljudsko lice svakodnevica, toliko je i najkompleksniji oblik koji postoji. Da možemo da se stavimo u poziciju da smo bili slepi pa da odjednom progledamo, opet bismo se najviše zabavili ljudskim likom. Oblik uha te školjke je najkompleksniji oblik univerzuma, zatim napraviti boju lica, to je veliki majstorluk. Portret mi nudi najviše prostora da istražujem", ističe Kusmuk.

Marko Kusmuk rođen je 15. februara 1985. godine u Sarajevu. Djetinjstvo je proveo u Palama, većinom u slikarskom ateljeu svog oca, akademskog slikara Zorana Kusmuka. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku slikarstva u klasi prof. Nusreta Pašića. Magistrirao je u Rimu na Accademia di Belle Arti, takođe na Odsjeku slikarstva. Doktorske studije završava 2016. godine na Fakultetu za umjetnost i dizajn u Beogradu, u klasi prof. Miloša Šobajića.

Član je ULUS-a od 2014. godine, a aktivan je član i Udruženja likovnih umjetnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Umjetničkog udruženja "Diversus Visum".

Izložba "Stanja" biće otvorena do 18. februara, a zainteresovani mogu da je pogledaju radnim danima od 12 do 20 časova, subotom od 11 do 15 časova.