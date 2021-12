Jovan Dučić naš savremenik i svevremenik

BANJALUKA - Izložba "Vječiti Dučić" otvorena je u ponedjeljak veče u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a u saradnji ove institucije i Muzeja Hercegovine i Narodne biblioteke iz Trebinja.

Izložba je upriličena povodom 150. godišnjice rođenja pjesnika Jovana Dučića. Svi zainteresovani u Banjaluci će moći da je pogledaju u naredna dva mjeseca, a valja naglasiti da je već na samom otvaranju ova postavka izazvala veliku pažnju kulturne i šire javnosti. Izložbom se ujedno obilježava Dan Republike Srpske 9. januar 2022, a pokrovitelj je Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Autori izložbe su akademici Milivoje Unković i Ranko Popović, koji su se i obratili prisutnima prilikom svečanog otvaranja.

"Jovan Dučić sigurno pripada onim velikanima koji su obilježili 20. vijek, onim ljudima koji su dotakli univerzum i našu kulturu, kao što su to s naukom uradili Tesla, Milanković i ostali velikani - učinili je univerzalnom i vječnom. Upravo zbog toga smo došli i do naziva izložbe 'Vječiti Dučić'", istakao je Unković.

Na izložbi su predstavljeni fotografije, dokumenti, pjesme, ordenje, ali i sarkofazi, biste, medaljoni i razne mermerne dekoracije iz starorimskog perioda, kao i slike iz raznih istorijskih perioda, koje je Jovan Dučić sakupljao po svijetu tokom dugogodišnje diplomatske karijere, a koje je darovao rodnom Trebinju.

"Želim da zahvalim našim saradnicima na ovoj izložbi, našim gostima iz Trebinja, prije svega Mirku Ćuriću, gradonačelniku Trebinja, predstavnicima Muzeja Hercegovine i Narodnoj biblioteci. Naravno, ja ovdje moram napraviti jedan mali izuzetak da posebno zahvalim Ivani Grujić, sa kojom sam od prvog dana u kontaktu na realizaciji ove izložbe i, kako to biva u profesionalnom smislu, bilo je zadovoljstvo sarađivati sa dvije institucije iz Trebinja bez čije pomoći ne bi bilo ove izložbe u Banjaluci", naveo je tokom svog obraćanja akademik Unković.

Više o liku i djelu Jovana Dučića govorio je Ranko Popović.

"Jovan Dučić je osvijetljen sa svih strana i zaista se imalo šta i osvjetljavati. On nije samo bio jedan od najznačajnijih srpskih pjesnika. On je bio čovjek koji je u svemu bio srećne ruke i srećne zvijezde, zaista miljenik sudbine onako kako ga je u čuvenom tekstu vidio njegov prijatelj Milan Kašanin, koji je izrekao one riječi da je taj čovjek zaista znao šta hoće, znao koliko može i znao da to što nosi u sebi ostvari u apsolutnom, potpunom obimu. Isidora Sekulić je tome dodala da je on jedan od rijetkih Srba koji su imali stvaralačku disciplinu da čitav život rade na svom djelu i da ih smrt ne pretekne, da ostavi svoje djelo potpuno zaokruženo", kazao je Popović. On je dodao da usljed nedostatka prostora u Galeriji ANURS Dučić nije dovoljno predstavljen kao pjesnik, niti da je to bila namjera autora izložbe.

"Računali smo da je kao pjesnik dovoljno poznat. Ovo pjesama što je ovdje pripada njegovom američkom periodu, onom periodu koji ga je satrao i slomio kao čovjeka, najvećim dijelom zbog velike narodne nesreće o kojoj je svakodnevno saznavao u vijestima iz otadžbine. Ta je nesreća sasvim sigurno satrala i njegovo poslovično, čelično zdravlje. Htjeli smo više da ga osvijetlimo kao političkog mislioca. Ti tekstovi nažalost i do dan-danas u najširoj čitalačkoj javnosti nisu dovoljno poznati, a aktuelni su koliko i u vrijeme kada ih je pisao, ako ne i više", rekao je Popović, dodajući da je ovom izložbom osim kao diplomata i viđeni član Srpske kraljevske akademije, Dučić predstavljen kao kolekcionar i zadužbinar, kao čovjek koji je imao viziju svog milog Trebinja, kako je o ovom gradu pisao.

Foto: Dražan Pozderović, Katalog izložbe

Popović je naglasio da gradu Trebinju nikad nije bila potrebna, niti će mu ikad biti potrebna strategija razvoja do one koju mu je davno zacrtao Jovan Dučić.

"Rijetki su ljudi koji imaju toliko moći i snage da to urade. On je pritom pred sobom imao i sliku svog velikog prethodnika Save Vladislavića, a bogami i mnoge druge Trebinjce, svoje savremenike, bogate trgovce koji nisu svoje blago krili ni u kakvim sefovima, nego su štedro razasipali na korist svog naroda", govori Popović.

Na koncu, Popović veli, Dučić je ovom izložbom predstavljen kao naš savremenik, ali i kao svevremenik.

Pored Unkovića i Popovića prisutnima se prilikom svečanog otvaranja izložbe obratio i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, a izložbu je zvanično proglasio otvorenom Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti RS.