Milorad Kašćelan za "Nezavisne": Fotografija priča svim jezicima svijeta

Šesta Međunarodna izložba fotografija "Foto perspektiva" u organizaciji Univerzitetskog foto-kino kluba Banjaluka biće otvorena sutra sa početkom u 19 časova u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor.

Više o samoj izložbi, ali i o aktivnostima i uspjesima Univerzitetskog foto-kino kluba, koji u Banjaluci postoji od daleke 1977. godine, te koji u ove četiri i po decenije bez ikakve sumnje brojnim izložbama, događajima i nagradama uveliko unapređuje i čini živim svijet kreativne fotografije u gradu na Vrbasu, ispred pomenutog kluba, za "Nezavisne" je govorio Milorad Kašćelan.

NN: Koliko je fotografija stiglo na konkurs za izložbu "Foto perspektiva"?

KAŠĆELAN: Šestu međunarodnu izložbu fotografija "Foto perspektiva" i ove godine organizujemo sa najvišim rangom, sa patronatom krovne četiri asocijacije za fotografsku umjetnost, patronat FIAP. Naravno, tu je, kao i godinama unazad, ne samo kvantitet, nego i kvalitet eminentnih autora iz svijeta kreativne fotografije koji su se odazvali. Na četiri teme pristiglo je skoro 5.000 fotografija, tačnije 4.970 fotografija je stiglo od strane 340 autora iz 55 zemalja. Dakle, stigle su nam fotografije sa svih kontinenata, tako da je žiri imao težak, ali i zadatak koji zaista ne ostavlja ravnodušnim.

NN: Koje su teme izložbe?

KAŠĆELAN: Teme su "Slobodna fotografija" kako u kolor sekciji, tako i u crno-bijeloj, odnosno monohrom sekciji, a tu su i teme "Priroda" i "Ljudi". Autori su se bez neke velike razlike odazvali na sve četiri teme sa približno istim brojem radova. Bila je jaka konkurencija i sigurno je ono što je odabrano kvalitetno. Propozicije nalažu da na svakoj od takvih izložbi žiri nagradi i pohvali one fotografije koje se posebno izdvajaju svojim kvalitetom.

NN: Koliko fotografija će biti izloženo?

KAŠĆELAN: Izložba ide kao projekcija. Ne ide kao postavka. Posjetioci će moći da vide 500 fotografija koje su prihvaćene za ovu izložbu. Autori su ovaj put slali digitalne fotografije, za razliku od naše dvije izložbe, na koje stižu printane fotografije. To su izložbe "Salon fotografije" i "Koncept foto".

NN: Da li se više ljudi prijavi na konkurs kada je riječ o digitalnoj fotografiji?

KAŠĆELAN: Nema pravila. Mi, kada imamo printane radove, izlažemo kombinovano printane i digitalne, tako da je digitalna fotografija uvijek tu. Postoji, da tako kažem, kritična masa koja se uvijek odaziva na konkurse za izložbe kreativne fotografije, ali u svakom slučaju ljudima je mnogo jednostavnije da pošalju digitalni fajl, nego da printaju svoje fotografije, pakuju pa ih šalju. Međutim, sve ima svoju draž, tako i printana fotografija. Ukoliko se radi o kvalitetnim printovima, sigurno se na kraju ispostavi da to nije uzalud rađeno. Godinama unazad, posjetioci mogu da uživaju u printanim radovima koji se nalaze u postavci na našem "Salonu fotografije" i ostalim salonima. Sve ima svoje prednosti, ali i otežavajuće okolnosti, ne bih ja to nazvao nedostacima.

NN: Koliko su mladi zainteresovani za vaše kurseve fotografije?

KAŠĆELAN: Mi smo godinama unazad držali kurseve fotografije i uvijek je bio veliki odaziv. Pored toga, organizovali smo razne radionice. Za naše članove redovno organizujemo i zanimljiva predavanja. Mnogo je ljudi koji se zanimaju za fotografiju i za kreativnu fotografiju uvijek treba jedan specifičan pristup. To je ozbiljnije od pukog predstavljanja javnosti vaših fotografija na društvenim mrežama. Riječ je o predstavljanju nakon suda žirija koji je kompetentan iz te oblasti. Vjerujte da su mnogi autori spremni da prihvate kritiku ne samo kada je ona pozitivna, nego i kada je negativna. To je sve za njihovo dobro. Naravno, ima i onih koji ne prihvataju kritiku i koji se ne zadržavaju puno vremena u svijetu kreativne fotografije.

NN: Za kraj, recite nam koliko Univerzitetski foto-kino klub broji članova i koliko njih otprilike živi od fotografije?

KAŠĆELAN: Što se tiče samih članova, mi imamo tridesetak autora izlagača. To su naši članovi koji se aktivno bave kreativnom fotografijom i koji učestvuju na brojnim izložbama. Značajni su rezultati koje postižu naši članovi na izložbama koje su otprilike ovakvog ranga kao što je i izložba koju mi organizujemo. Nagrade su stizale sa svih strana svijeta, sa svih kontinenata, jer fotografija priča svim jezicima svijeta. Sa te strane smo izuzetno zadovoljni, jer po rezultatima koje postižemo, mi smo jedan od najuspješnijih foto-klubova ne samo kod nas, nego i u cijelom regionu. Ovo drugo što ste pitali, koliko ljudi živi od fotografije, to stvarno ne bih mogao da vam kažem. Mnogi od tih ljudi uz kreativnu fotografiju, na neki način bave se i komercijalnom, ali ja zaista ne znam koji je to broj.