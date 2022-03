Kraj agonije za vozače kamiona iz Srbije, počelo puštanje iz Ukrajine u Rumuniju

BEOGRAD - Počelo je puštanje srpskih kamiona iz Ukrajine u Rumuniju, koji su od četvrtka bili "zarobljeni" na graničnom prelazu "Ðakovo", rekao je Tanjugu generalni sekretar poslovnog udružnja Međunarodni transport Aleksandar Spasić.

Prva četiri kamiona su prošla granicu i ušla u Ruminiju nešto poslije 15 časova, rekao je Spasić i dodao da to udruženje ima informacije da će svih oko 50 kamiona biti pušteno da pređe u Ukrajinu i da će taj problem biti riješen.

"Najnovija vest je da je počelo puštanje naših kamiona iz Ukrajine za Rumuniju i prva četiri kamiona su puštena. Očekujemo puštanje i ostalih kamiona", rekao je Spasić.

Podsjetio je da su srpski kamioni bili zaustavljeni na granici i da su ukrajinske vlasti to uradile, jer su kamioni prevozili robu za Rusiju ili Bjelorusiju ili iz tih zemalja robu za Srbiju.

On je dodao da su to bili razlozi prema nezvaničnim informacijama, ali da se to, ipak, ispostavilo na kraju kao tačno.

Spasić je kazao da je problem riješen zbog učestalih pritisaka i zahvaljujući angažovanju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ministra Tomislava Momirovića, koji je od jutros imao sastanke povodom tog probolema na ukrajinsko-rumunskoj granici.

