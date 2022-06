Milanović: Zelenski vodi u poraz, tamo gdje dođe ruska čizma ne odlazi

ZAGREB - Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, izjavio je da je Rusija neuništiva, a da ono što govori ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski vodi u poraz.

Milanović je rekao da mu nije jasna izjava francuskog predsjednika Emanuela Makrona izjava da Putin ne smije da se ponizi, te dodao da ne zna kako bi to moglo da se dogodi.

"Ne znam ko će taj poraz ostvariti. Ukrajinska mladost dok ne izgine sva? To je jedna komplikovana situacija, nažalost je jednosmjerna. Ovo što Zelenski govori vodi u poraz, ruska čizma tamo gdje dođe ne odlazi. To je moćna vojna sila. Možemo se naslađivati njihovoj sporosti, ali nažalost tako je kako je", rekao je Milanović.

On je dodao da u Ukrajini ljudi ginu i da će tako biti ako tu zemlju budu nagovarali da se bori, da će to biti "borba do zadnjeg Ukrajinca", prenosi Index.hr.

"Tamo se ne događa ništa dobro. Rusija nije kao mi, nisu demokratija, oni su neuništivi. Kao neprijatelj je neuništiva. Tako moramo razgovarati. Plenković je pročitao tri rečenice i izgovara ih i onda vidi da njegov mentor od kojeg je kupio avione govori drugačije. Neka njega kritizira", rekao je.

"Ja sam bio ozloglašen među ruskom diplomacijom da sam leden i da ih ignoriram", rekao je.

"Meni je bila draža Ukrajina tri puta, ali tamo ljudi ginu. I ginuće i dalje ako se ovako bude podsticalo Ukrajinu da se bori, borba do zadnjeg Ukrajinca", kazao je.