Nadal ritualima pravi red u glavi

Osim karijere bogate vrhunskim rezultatima, španski tensier Rafael Nadal poznat je i po brojnim ritualima i radnjama koje upražnjava tokom mečeva.

Mnoge rivale to nervira a i on sam kaže da bi volio to da ne radi ali priznaje da mu bez obzira kako mnogima čudni oni bili, pomažu da se što bolje fokusira. Pomoću njih kaže, smanjuje napetost i odagna razne misli koje tokom meča mogu samo da odmognu.

"Volio bih da ih nemam, ne krijem to, ali tenis mentalno agresivan sport da vam sve okolo vrlo lako vam odvuče pažnju. Radim to i ne znam zašto ali znam da funkcioniše. Fokusiraniji sam i sigurniji u sebe nakon toga. Svako ima neki način za koncentracijum ovo je moj", kaže Španac za Univerzitetsku kliniku u Madridu.

Lista rituala je podugačka, kako onih koje radi van i na terenu. Na teren prvo stane desnom nogom a pritom reket je obavezno u lijevoj ruci.

Svakako najupečatljiviji su slaganje bočica sa napicima koje su poredane dijagonalno u odnosu na teren a savršeno poravnani moraju da budu peškiri i stolice.

Svaku flašicu vraća na identičnu poziciju na kojoj je bila a u tome mu pomaže mokar otisak na podlozi. Korišteni peški uvijek odloži na desnu stranu, znoj sa nogu briše samo iznad koljena, nikada ne gazi linije osim u toku igre, poslije bacanja novčica i određivanja strane sliejdi sprint ka osnovnoj liniji a tokom pauza uvijek ustaje poslije protivnika.

Ono po čemu je prepoznatljiv su rituali prije servisa. Nogom očisti liniju, donji veš povalči nadole a majicu nagore. Potom slijedi brisanje nosa, stavljanje kosa iza uha, pa opet nosa, kosa i tako nekoliko puta.

Kaže da na ovaj način stavlja u ravnotežu poredak u okolini sa onim u svojoj glavi.

Međutim, ove godine u Australiji je zbog velike vrućine radio nešto što inače ne radi. Oprema mu je bila natopljena znojem pa je odustao gurnaja loptica u džep već je pri svakom servisu lopticu uzmao od skupljača.