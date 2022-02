Kandidatura ZOI Barselona - Sarajevo 2030 sve izvjesnija

Na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu je održan sastanak na kojem su Olimpijski komiteti BiH i Španije razgovarali o zajedničkoj kandidaturi Sarajeva i Barselone za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030. koja i u svijetu sada već poprima obrise izvrsne ideje.

Na sastanku su bili predsjednik Olimijskog komiteta BiH Marijan Kvesić, potpredsjednik Milanko Mučibabić i generalni sekretar Said Fazlagić te prvi čovjekom OK Španije Alehandro Blanko Bravo i Viktoria Kabezas, generalni sekretar OK Španije i članica Izvršnog komiteta Evropskih olimpijskih komiteta a istaknuto je da bi se ideja pretvorila u prijedlog, u narednom periodu će biti održani prateći sastanci.

Kako je navedeno Sarajevo bi trebalo da pripremi okvirni budžet za renoviranje borilišta a on bi podrazumijevao renoviranje skakaonica i staza za nordijsku kombinaciju, koje su prioritet kandidature, a čije djelimične troškove bi pokrio OK Španije.

Potom bi Sarajevo trebalo u potpunosti renovirati bob stazu za nesmetano održavanje takmičenja u bobu, sankanju i skeletonu.

Ovo bi značilo da bi ukupno 25% sportista i trenera ZOI Barselona - Sarajevo 2030. nastupilo u Sarajevu.

"Predsjednik OK Španije nije krio svoje oduševljenje, te je tokom sastanka bio vrlo optimističan.Naredne sedmice je zakazan vrlo bitan sastanak u Madridu, a početkom marta četveročlana delegacija iz Španije će posjetiti Sarajevo, tačnije navedena borilišta. Ideja ZOI Barcelona – Sarajevo 2030 se uklapa u novi koncept održivosti Igara, gdje se posebno stavlja akcenat na korištenje već posjeteće infrastrukture, odnosno njihove adaptacije. Treba naglasiti da bi ovo za oba grada bile druge Olimpijske igre, odnosno Barselona bi bila još jedan grad domaćin Ljetnih i Zimskih olimpijskih igara, a Sarajevu bi se ponovo probudio olimpijski duh", saopšteno je iz OK BiH.