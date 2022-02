Kineskinju stigla karma

Olimpijska medalja je san svakog sportiste a neki u želji da dođu do nje, koriste sva moguća sredstva. Pa i ona nedopuštena koja su u suprotnosti sa svim sportskim principima i poputno narušavaju olimpijski duh.

Jedna od njih je i Kineskinja Fan Kesin koja je tokom četvrtfinalne trke na 500 metara u brzom klizanju na ZOI u Pekingu, sa staze pokupila plastični graničnik i gurnula ga pod noge rivalki ispred sebe.

Kanađanku Alison Šarl je to izbacilo iz ravnoteže pa je pala, ali Kineskinju je stigla karma pa se i ona saplela o rivalku i završila u zaštitnom zidu.

Video nesportskog poteza je obišao svijet, a ljubitelji sporta su bili bijesni kada je nakon trke objavljeno da diskvalifikaciju dobila Kanađanka

Florens Brunel i to zbog nedopuštenog obilaska rivalki sa unutrašnje strane u ranom stadijumu trke. O potezu Kineskinje, ni riječi.

